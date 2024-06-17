【ファミリーマート：「ルイージマンション2 HD　キャンペーン」】
キャンペーン期間：6月18日～7月1日
応募期間：6月18日～7月5日

　ファミリーマートは、6月18日より「ルイージマンション2 HD　キャンペーン」を開催する。

　「ルイージマンション2 HD　キャンペーン」は6月27日発売予定のNintendo Switchソフト「ルイージマンション2 HD」をモチーフとしたグッズが当たるキャンペーン。

　期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して商品を購入すると、222円（税込）ごとの買い物につき、スタンプが1個たまる。必要なスタンプ数をためて好みのコースにご応募すると、抽選で合計222名に景品が当たる。

　コースはスタンプ2個コースとスタンプ12個コースの2種。

　スタンプ2個コースでは「吸い込むルイージ 光るBIGウォールステッカー」が抽選で100名に当たる。スタンプ12個コースでは「大絶叫！ ルイージTシャツ」が抽選で100名に当たる。

　その他、Nintendo Switch本体などの景品も登場予定。

スタンプ2個コース：吸い込むルイージ 光るBIGウォールステッカー

　約60cm（縦）×50cm（横）のBIGサイズのステッカー。明るいところで光を吸収し、暗闇で光る蓄光仕様になっている。

スタンプ12個コース：大絶叫！ ルイージTシャツ

　ルイージがものすごい形相で大絶叫しているTシャツ。

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