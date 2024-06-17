ファミマ、「ルイージマンション2 HD」キャンペーンを6月18日より実施。ウォールステッカーやTシャツが当たる！
【ファミリーマート：「ルイージマンション2 HD キャンペーン」】
キャンペーン期間：6月18日～7月1日
応募期間：6月18日～7月5日
キャンペーン期間：6月18日～7月1日
応募期間：6月18日～7月5日
ファミリーマートは、6月18日より「ルイージマンション2 HD キャンペーン」を開催する。
「ルイージマンション2 HD キャンペーン」は6月27日発売予定のNintendo Switchソフト「ルイージマンション2 HD」をモチーフとしたグッズが当たるキャンペーン。
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して商品を購入すると、222円（税込）ごとの買い物につき、スタンプが1個たまる。必要なスタンプ数をためて好みのコースにご応募すると、抽選で合計222名に景品が当たる。
コースはスタンプ2個コースとスタンプ12個コースの2種。
スタンプ2個コースでは「吸い込むルイージ 光るBIGウォールステッカー」が抽選で100名に当たる。スタンプ12個コースでは「大絶叫！ ルイージTシャツ」が抽選で100名に当たる。
その他、Nintendo Switch本体などの景品も登場予定。
スタンプ2個コース：吸い込むルイージ 光るBIGウォールステッカー
約60cm（縦）×50cm（横）のBIGサイズのステッカー。明るいところで光を吸収し、暗闇で光る蓄光仕様になっている。
スタンプ12個コース：大絶叫！ ルイージTシャツ
ルイージがものすごい形相で大絶叫しているTシャツ。
[トピックス]ファミリーマート「ルイージマンション２ HD キャンペーン」6月18日より実施。https://t.co/jqaYHpLfy5https://t.co/jqaYHpLfy5- 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 17, 2024
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