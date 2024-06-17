¡Ö¤¤·¤á¤ó¡×¤Ç¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡¡ÇÀ¿å¾ÊÃ´Åö¼Ô¤Î¾×·â¹ðÇò¡Ä¥â¥Á¥â¥ÁÌÍ¤¬¡Ö¼Â¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ÈÁêÀÈ´·²¡×
°¦ÃÎ¸©Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¤¤·¤á¤ó¡×¤È¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤¬ÁêÀÈ´·²¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ö¤¤·¤á¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ä¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÍÎÁÍý¤ò¤¤·¤á¤ó¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@MAFF_JAPAN¡Ë¤ÎÅê¹ÆÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¤·¤á¤ó¤Çºî¤ë¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤ë
¤¤·¤á¤ó¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¤è¤¦¡ª
¡Ö¤¤·¤á¤ó¡×¤Ï¡¢¸ü¤µ1mm¡¢Éý7¡Á8mm¤Û¤É¤ÎÊ¿¤¿¤¤¤¦¤É¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥Á¥â¥Á¤ÇÌ£¤¬Íí¤ß¤ä¤¹¤¤ÌÍ¤È¡¢Ç»¸ü¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¥½¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£Ã»»þ´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦ºàÎÁ
¡¦µíÆý¡Ä200ml
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä4Ëç
¡¦¥³¥ó¥ó¥á¡Ä1¸Ä
¡¦¤¤·¤á¤ó¡Ä1ÂÞ
¡¦Íñ¡Ä1¸Ä
¡¦¥Á¡¼¥º¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÄÅ¬ÎÌ
¢¦ºî¤êÊý
¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¤ë¡£
¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
£¤½¤³¤ËÍñ¤òÄ¾ÀÜ³ä¤êÆþ¤ì¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éº®¤¼¤ë¡£
¤¥³¥ó¥½¥á¤È¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¥ ¤¤·¤á¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¢¨¤¤·¤á¤ó¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦ÌÍ¤È¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ìÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¤ä¡¼¤ó¡×¡Ö¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í»È¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¡£¡Ö¤¤·¤á¤ó¤Ï¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Ç¤âÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡¸ø¼°X¡¿¤¤·¤á¤ó¤Çºî¤ë¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é
¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡¸ø¼°¡¿¤¤·¤á¤ó¡¡°¦ÃÎ¸©