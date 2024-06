【東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(2016)第4形態 オルソVer.】10月 再販予定価格: 34,650円(通常版) 36,850円(ゴジラ・ストア限定版)

プレックスは、ソフビフィギュア「東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(2016)第4形態 オルソVer.」を10月に再販する。価格は通常版が34,650円、ゴジラ・ストア限定版が36,850円。6月13日から予約受付を開始している。

本製品は2023年に公開された映画「シン・ゴジラ:オルソ」に登場するゴジラを原型師の酒井ゆうじ氏が立体化したもの。USB Type-Cケーブルを接続することで、全身に仕込まれたLEDが発光する。

サイズは全高、全長約43センチ。製品化にあたっては酒井ゆうじ氏の原型をワックスに変換して製作した金型からのみ成型されたものを使用し、ソフビ化による消耗を最小限に留めているという。

