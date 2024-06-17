東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ジンジブ、Ｄサイクルが一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ジンジブ、Ｄサイクルが一時S高

17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数207、値下がり銘柄数332と、値下がりが優勢だった。



個別ではジンジブ<142A>、ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ<5888>が一時ストップ高と値を飛ばした。サンワカンパニー<3187>、Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ<3474>、フーバーブレイン<3927>、サンバイオ<4592>、ｎｏｔｅ<5243>など11銘柄は年初来高値を更新。笑美面<9237>、モルフォ<3653>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>、ホープ<6195>は値上がり率上位に買われた。



一方、カウリス<153A>、ハンモック<173A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、アドバンスト・メディア<3773>など25銘柄が年初来安値を更新。デリバリーコンサルティング<9240>、ブレインズテクノロジー<4075>、ジェイック<7073>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ＬｅＴｅｃｈ<3497>は値下がり率上位に売られた。



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