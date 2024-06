全国にジュエリー店舗を展開するケイウノが「なつやすみワークショップ ジュエリーデザイナー体験」を開催。

夏休みの自由研究にもぴったりな、ジュエリーデザイナー体験ができて特典ももらえる小学生向けワークショップが、自由が丘店・名古屋栄店・京都店にて実施されます☆

ケイウノ「なつやすみワークショップ ジュエリーデザイナー体験」

開催店舗・日程:

自由が丘店(東京都目黒区自由が丘2-15-22 TEL.03-5731-8100)開催日:2024年8月7日(水)、8月22日(木)名古屋栄店(名古屋市中区栄3-17-18 ケイウノビルB1〜5F TEL.052-259-1991)開催日:2024年8月7日(水)、8月8日(木)京都店(京都市下京区四条通小橋西入真町83 TEL. 075-257-1022)開催日:2024年8月1日(木)、8月2日(金)

開催時間:11:30〜13:00、14:30〜16:00(所要時間90分)

プログラム:

1.ケイウノの紹介

2.宝石に触ってみよう!

3.宝石クイズ

4.ジュエリーデザイナー体験

5.ティアラや時計の試着体験

対象:小学生のお子さまとその保護者さま(お子さまのみの参加はできません)

費用:お子さま1名につき2,000円(税込) ※現金のみ、当日支払い

特典:

1、カラーストーン ※カラーストーンはランダム配布のため種類を選べません

2、鉱物が描かれたオリジナルコースター

3、修了証(お子さまが描いたデザインを台紙に貼り、記念に持ち帰れます)

予約方法:

1、店頭もしくは電話にて、スタッフへ希望日時を連絡

2、WEB予約(開催日の45日前から予約可)

※席の準備の都合上、お子さま2名以上が参加の場合は1の方法にて予約をお願いします

※予約は開催日の3日前まで受け付けます(定員に達した時点で受付終了)

全国にジュエリー店舗を展開する「ケイウノ」が、小学生を対象にした「なつやすみワークショップ ジュエリーデザイナー体験」を開催。

2024年8月7日・8月22日は自由が丘店、2024年8月7日・8月8日は名古屋栄店、2024年8月1日・8月2日は京都店にて実施されます☆

各店とも午前スタート・午後スタートの2回行なわれ、なじみの少ない宝石に触れたり、ジュエリーのデザインを描いたりできるワークショップです。

普段なじみの少ない宝石に触れたり、クイズに答えたり、ジュエリーのデザインを描くなどを体験するプログラムを予定。

ケイウノのデザイナーによるデザインパフォーマンスも見ることができ、さまざまなジュエリーの体験ができるワークショップです!

宝石やネックレスチェーンの書き方レクチャーも予定しており、夏休みの自由研究にぴったり。

参加特典としてカラーストーンと鉱物が描かれたオリジナルコースターのほか、お子さまが描いたデザインを色紙に貼った修了証も記念にもらえます!

夏休みの自由研究にもぴったりな、宝石に触れてジュエリーデザイナーの体験ができる小学生向けワークショップ。

夏休みに自由が丘店・名古屋栄店・京都店で開催予定のケイウノ「なつやすみワークショップ ジュエリーデザイナー体験」の紹介でした☆

※内容は予告なく変更する可能性があります

