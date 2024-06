【リアルアーケードPro.V HAYABUSA for Windows PC】7月 発売予定価格:15,980円【ファイティングスティック mini for Windows PC】7月 発売予定価格:5,980円

ホリは、PC用アーケードコントローラー「リアルアーケードPro.V HAYABUSA for Windows PC」(税込15,980円)と「ファイティングスティック mini for Windows PC」(税込5,980円)を7月に発売する。

「リアルアーケードPro.V HAYABUSA for Windows PC」はWindows 11/10に対応したアーケードコントローラー。Directinput ↔ Xinput両対応で、連射機能を搭載し、連射ホールド機能もついている。毎秒5回 / 10回 / 20回の速度調節が可能。また、アサイン(ボタン割り当て)機能も採用されている。そのほか、トーナメントモード機能、側面のサブパネル、HAYABUSAユニットの操作性向上、スティックレバー切替機能もついている。

「ファイティングスティック mini for Windows PC」はコンパクトサイズのアーケードコントローラー。対応OSはWindows 11/10で、サイズは「リアルアーケードPro.V HAYABUSA for Windows PC」の約3分の1となっている。レバー機能切替スイッチを切り替えることで、スティックレバーに十字キーや左スティックまたは右スティックのいずれかの機能を割り当てることができる。

リアルアーケードPro.V HAYABUSA for Windows PC

対応OS:Windows 11/10

必要環境:USB Type-A 端子

入力規格:XInput / DirectInput

外形寸法:(幅)約43cm × (奥行)約23.7cm × (高さ)約11.4cm(スティックレバー含む)

質量:約2.2kg

ケーブル長:約3m

接続方式:USB Type-A接続

スティックレバー:“HAYABUSA”(アーケード用新開発ユニット・弊社製)

ボタン(A、B、X、Y、LB、RB、LT、RTボタン):“HAYABUSA”(アーケード用新開発ユニット・弊社製)

STARTボタン :HORIボタン(弊社製)

ファイティングスティック mini for Windows PC

外形寸法:(幅)約21cm × (奥行)約15cm × (高さ)約8.7cm (スティックレバー含む)

質量:約500g (ケーブル含む)

ケーブル長:約2.5m

接続方式:USB Type-A接続

対応機種 :PC (Windows 11 / 10)

