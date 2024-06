【アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.】発売日・価格:未定

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」のデコマスを公開した。発売日と価格は未定。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より重桜陣営の巡洋戦艦「天城」がゲーム内衣装「走水静蓮」の姿でフィギュア化したもの。

涼しげな水着やボリューミーな髪はもちろん、巨大な艤装までしっかり再現しており、水着のヴェールはクリア素材を用いることで透明感溢れる仕上がりで、細かく造形されたアクセサリーや艤装のメカニカルな部分は異なる質感を塗装で表現している。

今回同社のXアカウントにてデコマスとPVが公開されており、近日に各通販サイトにて予約が開始されると思われる。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.