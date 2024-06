大人気キャラクター『お文具といっしょ』のアソートコレクションが、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」に登場。

ばぶんぐデザインの「お文具さん」と「プリンさん」のフィギュア含む、全9種がラインナップされます☆

バンダイ ガシャポン「お文具といっしょ あそーとこれくしょんなのです」

発売日:2024年6月第3週より順次

価格:1回400円(税込)

種類:全9種

対象年齢:15歳以上

発売元:バンダイ

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

バンダイが展開するカプセルトイ「ガシャポン」に「お文具といっしょ あそーとこれくしょんなのです」が登場。

SNSを中心に4コマ漫画やアニメを展開している『お文具といっしょ』の様々なグッズがアソートされたカプセルトイが展開されます☆

アソートとして登場するのは、マスコットフィギュアとポーチ、缶バッジからなる全9種です。

マスコットフィギュア お文具

サイズ:全高約40mm

ベビコス姿の、ばぶんぐデザインな「お文具さん」

ピンクのおくるみに包まれ、かわいい笑顔を見せています☆

マスコットフィギュア プリンさん

サイズ:全高約40mm

全高約40ミリのマスコットフィギュアには「プリンさん」も登場。

みどりのおくるみに、おしゃぶりを加えたベビコスがかわいらしいフィギュアです。

ポーチ レインコート

サイズ:高さ約90mm、幅120mm

レインコートをまとった「お文具さん」たちのポーチ。

コスメや小物をいれるのにぴったりなサイズで、裏と表で異なるデザインが楽しめます!

ポーチ フルーツ総柄

サイズ:高さ約90mm、幅120mm

カラフルなフルーツとともに「お文具さん」たちが描かれたデザイン。

賑やかなデザインが使用された、持ち歩くのが楽しくなりそうなグッズです。

ポーチ ばぶんぐ

サイズ:高さ約90mm、幅120mm

やさしい色使いのばぶんぐデザインがかわいらしいポーチ。

裏と表で異なるイラストなのもポイントです!

BIG缶バッジ お文具

サイズ:直径約56mm

葉っぱに包また、和菓子風デザインが印象的な「お文具さん」のBIG缶バッジ。

約56ミリのボリュームあるサイズです☆

BIG缶バッジ プリンさん&名も無き者

サイズ:直径約56mm

「プリンさん」と「名も無き者」のツーショットデザイン。

スイーツを頭にのせた「名も無き者」もかわいい☆

BIG缶バッジ ゼリーさん&プリンさん

サイズ:直径約56mm

BIG缶バッジは4種類の展開で、「ゼリーさん」と「プリンさん」のデザインも。

頭にクリームを乗せて、デコレーションした姿で登場です!

BIG缶バッジ 子猫さん&猫さん

サイズ:直径約56mm

お団子をのせた「子猫さん」と、パティシエスタイルの「猫さん」を描いたBIG缶バッジ。

ピンクの背景もキャラクターのかわいさを引き出しています☆

どのグッズが出てきても嬉しくなる、全9種類のグッズが出てくる『お文具といっしょ』のアソート。

バンダイのガシャポン「お文具といっしょ あそーとこれくしょんなのです」は、2024年6月第3週から順次発売です!

