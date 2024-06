2024年は『アナと雪の女王』が日本で劇場公開されてから10周年のアニバーサリー・イヤー。

『アナと雪の女王』の記念すべき年に、シリーズの名曲をたっぷり収録した、日本独自企画盤にして初のベスト・アルバム『アナと雪の女王 ザ・ベスト』のリリースが決定しました!

長編作品『アナと雪の女王』と『アナと雪の女王2』の日本語歌はもちろん、短編作品『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』の「パーフェクト・デイ 〜特別な一日〜」もボーナス・トラックに収録されています。

CDアルバム ディズニー『アナと雪の女王 ザ・ベスト』

CD発売日/デジタル配信日:2024年7月5日(金)

品番:UWCD-1123

価格:3,520円(税込)

仕様:歌詞付きフルカラー・ブックレット、スリーブケース付き

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

映画公開当時、ディズニー史上最高の大ヒットを記録し、アカデミー賞やグラミー賞を含む数多くの賞を受賞した『アナと雪の女王』

世界興行収入は1279億円を超え、日本国内でも興行収入255億円という驚異の数字を記録し、まさに子どもから大人まで“アナ雪ブーム”を巻き起こしたディズニー・アニメーション映画です。

そんな『アナと雪の女王』は2024年に、日本での劇場公開から10周年を迎えるアニバーサリー・イヤー。

2026年にはシリーズ第3作となる続編の制作も決定しているなか、日本劇場公開から10周年となる記念すべき年に、『アナと雪の女王 ザ・ベスト』のリリースが決定しました。

『アナと雪の女王 ザ・ベスト』は、『アナと雪の女王』シリーズの名曲をたっぷり収録した、日本独自企画盤にして初のベスト・アルバムです☆

クリステン・アンダーソン=ロペス&ロバート・ロペス夫妻が手掛ける音楽の数々は、『アナと雪の女王』の物語にとって欠かせない、大切な要素。

「アナ」と「エルサ」の冒険を彩る、壮大かつキャッチーなサウンドトラックから多数のヒット曲が生まれました。

今回のベスト・アルバムには、長編作品『アナと雪の女王』(2014年)と、『アナと雪の女王2』(2019年)の日本語歌を一挙に収録した、決定盤といえるアルバムです!

2024年7月5日にCD発売およびデジタル配信予定で、CDには全曲の歌詞が掲載されたフルカラー・ブックレット封入し、ジャケット・デザインのスリーブケースも付く仕様。

ベスト・アルバムを聴きながら『アナと雪の女王』日本劇場公開から10周年のアニバーサリー・イヤーをお祝いできます☆

収録曲

『アナと雪の女王』(2014年)より1. 氷の心 / 小西のりゆき、Kuma、岡田 誠、村上勧次朗、加藤凱也、鹿志村篤臣、朝隈濯朗、根本泰彦2.雪だるまつくろう / 神田沙也加、稲葉菜月、諸星すみれ3.生まれてはじめて / 神田沙也加、松 たか子4.とびら開けて / 神田沙也加、津田英佑5.レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜 / 松 たか子6.トナカイのほうがずっといい / 原 慎一郎7.あこがれの夏 / 武内駿輔8.生まれてはじめて (リプライズ) / 神田沙也加、松 たか子9.愛さえあれば / 杉村理加、安崎 求10.レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜(エンドソング)/ May J.『アナと雪の女王2』(2019年)より11.魔法の川の子守唄/吉田 羊12.ずっとかわらないもの/神田沙也加、松 たか子、武内駿輔、原 慎一郎&キャスト13.イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに/松 たか子(Feat.オーロラ)14.おとなになったら/武内駿輔15.トナカイのほうがずっといい 〜恋愛編〜/原 慎一郎16.恋の迷い子/原 慎一郎17.みせて、あなたを/松 たか子、吉田 羊18.わたしにできること/神田沙也加19.イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに(エンドソング)/中元みずき『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』(2015年)より20.パーフェクト・デイ 〜特別な一日〜 /松 たか子、神田沙也加&キャスト ※ボーナス・トラック

長編作品『アナと雪の女王』(2014年)と、『アナと雪の女王2』(2019年)の日本語歌を一挙に収録した『アナと雪の女王 ザ・ベスト』

アカデミー賞とグラミー賞をW受賞し、日本に“レリゴー旋風”を巻き起こした大ヒット曲「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」をはじめ、人気の楽曲が1枚に収録されています!

デュエット曲「とびら開けて」は動画投稿サイトにも多数のカバー動画がアップされました。

「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに」は、“未知なる世界へ”と踏み出そうとする「エルサ」の想いが溢れたダイナミックな楽曲です。

さらに、ボーナス・トラックとして、短編作品『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』(2015年)の「パーフェクト・デイ 〜特別な一日〜」も収録。

『アナと雪の女王』の日本語歌を1枚で楽しめる、決定盤アルバムです!

日本劇場公開から10周年のアニバーサリー・イヤーにぴったりな、日本語歌をたっぷり収録したベストアルバム。

ユニバーサル・ミュージックの『アナと雪の女王 ザ・ベスト』は、2024年7月5日よりCDアルバム発売・デジタル配信スタートです!

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックを収録!東京ディズニーシー CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』 4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックを収録!東京ディズニーシー CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』 続きを見る

40周年のテーマソング「リビング・イン・カラー」を収録!東京ディズニーリゾート40周年 “ドリームゴーラウンド”ミュージック・アルバム 40周年のテーマソング「リビング・イン・カラー」を収録!東京ディズニーリゾート40周年 “ドリームゴーラウンド”ミュージック・アルバム 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レット・イット・ゴー などの日本語歌をたっぷり収録!CDアルバム ディズニー『アナと雪の女王 ザ・ベスト』 appeared first on Dtimes.