Microsoftは6月13日(米国時間)、「Easily deploy and manage hundreds of Teams Rooms on Windows with Autopilot and Autologin - Microsoft Community Hub」において、Windows版Teams Roomsにおいて重要な新機能を発表した。大規模なTeams Roomsの展開を容易にする、AutopilotおよびAutologinの一般提供が開始された。

○AutopilotとAutologinでTeams Roomsを効率化AutopilotおよびAutologiはWindowsに数十台のTeamsルームを展開する場合や、既存のルームを再展開する場合において有用とされている。AutopilotおよびAutologinの利点として、以下が挙げられている。○事前登録が可能デバイスを事前にテナントに登録することで、電源を入れる前から管理が可能となる。デバイスのグループ化やAutopilotプロファイルの割り当て、デバイス管理ポリシーの割り当て、デバイスを自動ログインのリソースアカウントに関連付けすることができる○現場での迅速かつタッチレスなプロビジョニングデバイス設置者は現場に到着しデバイスの設置準備が整ったら、箱を開けてネットワークを接続して電源を入れるだけでよい。デバイスは自動的にWindowsをプロビジョニングし、Microsoft Entra IDに参加し、エンドポイント管理に登録し、WindowsとTeams Roomsアプリケーションの更新を行い、最後にリソースアカウントに自動ログインする○リモート再展開および回復IntuneとTeams Rooms Pro管理ポータルを活用することで、管理者は数回のクリックだけでTeams Roomsを再展開または回復できる。Teams Rooms Pro管理ポータルでAutopilotデバイスに資格情報を割り当てることでデバイスの回復が行え、Intuneで「ワイプ(Wipe)」アクションを実行してデバイスをリセットできる