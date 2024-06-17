Ìë11»þ¡Äµ¢Âð¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÉ×¤¬¡È¼Ö¤Î¸°¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ³°½Ð¡ª¡©¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡Ú¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¡Û¤È2¿Í¤¤ê¡Ä¢Í¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ä¸«Æ¨¤·¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡ÚÉâµ¤¥µ¥¤¥ó¡Û
Îø¿Í¤ÎÉâµ¤¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÎÉâµ¤¤ò¼¨¤¹·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤«¤±¤ëÅØÎÏ¤ä»þ´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬Â¾¤ÎÃ¯¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Èà¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤ï¤º±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÃ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢±£¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬É¬¤º¤·¤âÉâµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ê¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ËèÈÕÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ìë11»þ¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ö¤Î¸°¤ò¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ø¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÈÉ×¡É¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤ÏÄ«¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éâµ¤¤òµ¿¤¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çµã¤Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
´°àú¤ËÉâµ¤¤ò±£¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤º¥Ü¥í¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÈà¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÎÉâµ¤¤ò¼¨¤¹·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¡¼¥È¤Î¼Á¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë
Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤«¤±¤ëÅØÎÏ¤ä»þ´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬Â¾¤ÎÃ¯¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓ¤Î°·¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤
Èà¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤ï¤º±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÃ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢±£¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬É¬¤º¤·¤âÉâµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ê¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÙÉô¤ÎÊÑ²½¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ËèÈÕÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ìë11»þ¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ö¤Î¸°¤ò¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ø¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÈÉ×¡É¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤ÏÄ«¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éâµ¤¤òµ¿¤¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çµã¤Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
´°àú¤ËÉâµ¤¤ò±£¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤º¥Ü¥í¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÈà¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë