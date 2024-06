ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」が、リニューアルオープン1周年を記念したイベントを開催。

特別な宿泊プランやディナープランを期間限定で用意し、開業日にはディナーブッフェでイーポックBIRTHDAYケーキ」が提供されます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「リニューアルオープン1周年記念イベント」

Summer Fresh pop最上階プレミアムコーナールーム

2023年7月18日に、すべてのゲストがワクワク感を味わえる空間を演出するホテルとして生まれ変わった、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」

コンセプトは「Creative Lab. “Colorful Lively Style” 」感動を創出する空間です。

色彩豊かな活気あふれるスタイルを用いて、アートや個性的な家具をアクセントにした遊び心がインテリアに表現されています☆

そんな「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」はホテル開業記念日である2024年7月18日に、館内全面リニューアルオープンから1周年を迎えます。

リニューアルを記念し、アニバーサリーイベントの開催が決定しました。

ホテルのリニューアルオープン1周年を祝うとともに、『 A Colorful Pop Travel Begins! 』 をコンセプトにして、カラフルでポップな雰囲気の旅がはじまることを表現。

ゲストがホテルで新たな冒険や体験を楽しめるよう、感謝の気持ちを込めて宿泊プランやレストラン記念フェアなどのイベントが用意されます!

Anniversary Stayプラン「特別なひとときを彩るAnniversary Stayプラン」

予約開始日:2024年6月14日(金)〜

宿泊期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

料金:3名1室利用1名あたり(夕食付き)24,800円〜(税込・宿泊税別)

予約:ホテル公式ウェブサイトにて販売

プラン内容:

・夕食付き(レストラン「イーポック」ディナーブッフェ)

・ミニスパークリングワイン(大人1名さまにつき1本)

・「ReFa(リファ)」のヘアドライヤー、アイロン、シャワーヘッドなど4アイテムを完備

特典:

・ホテルオリジナルフォトフレームをプレゼント

・宿泊客全員にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気者セサミストリートの「オリジナル・チケットホルダー」をプレゼント

※特典は1回の滞在につき、1人1つ限り(添い寝のお子さまは除く)

※オリジナル・チケットホルダーの種類(デザイン)は選べません

※内容は予告なく変更する場合があります

ゲストに感謝の気持ちを届けるための特別プランが登場。

お部屋は、最上階からの見晴らしの良い特別な景色を堪能できる「最上階プレミアムコーナールーム」です。

最上階プレミアムコーナールーム バスルーム

4つのデザインカラーからいずれかを楽しむことができ、バス・トイレ別々でバスルームにも「窓」があり、絶景の夜景を楽しめるのも魅力的。

ホテル最大50平方メートルの広く、上質な空間で、思い出に残るひとときを楽しめます!

リニューアルオープン1周年記念「よくバル フェスティバル 〜 至福の肉バル 〜 ディナーブッフェ」

よくバル&肉バル フェスティバル ディナーブッフェ

期間:2024年7月18日(木)〜9月4日(水)

時間:17:30〜21:30(最終入店21:00)

予約・問い合わせ:レストラン「イーポック」TEL 06-6465-6030(レストラン予約 10:00〜20:00)

※写真はすべてイメージです

※メニューや価格、営業日時は期間中変更します。詳細は公式サイトを確認ください

レストラン「イーポック」では、肉の魅力を存分に味わう「よくバル&肉バルフェスティバル」を開催。

牛肉・豚肉・鶏肉・鴨肉などを、様々なアレンジと季節の素材とともに味わえるメニューが勢揃いする、肉好きにはたまらない肉バルです!

イーポックでしか味わえないシェフが目の前で仕上げるライブキッチンでのお肉メニューはもちろん、新鮮なサラダやオードブル、バラエティ豊かなスイーツもラインナップ。

レストラン「イーポック」

ポップでカラフルなレストラン「イーポック」で、肉バルの魅力が存分に味わえる至福のひとときを堪能できます。

また、期間中はスペシャルメニューが登場するイベントも開催される予定です☆

ホテル開業記念日はディナーブッフェ限定のBIRTHDAYケーキが登場

ホテル開業記念日『BIRTHDAYケーキ』

開催日:2024年7月18日(木)※1人ワンプレート

※画像はイメージです

ホテルとレストラン「イーポック」の開業記念日となる2024年7月18日に、レストラン「イーポック」のディナーブッフェ限定で「イーポックBIRTHDAYケーキ」が登場。

いちごの絶妙な甘みと酸味に加え、バニラがほんのり香る滑らかなホイップクリームの相性が抜群な「イーポックBIRTHDAYケーキ」

大きなケーキをゲゲスト目の前でカットして、特別に提供されます!

リニューアルオープン1周年を記念した宿泊プランやディナーブッフェ、開業日には「イーポックBIRTHDAYケーキ」も登場。

2024年7月にリニューアルオープン1周年を迎える、ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「リニューアルオープン1周年記念イベント」の紹介でした!

中国・韓国・ベトナム・タイ・インドなどアジアグルメが集結!ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「アジアンフェア ディナーブッフェ」

