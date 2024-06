ザ・クロマニヨンズの全国ツアー <ザ・クロマニヨンズ ツアー HEY! WONDER 2024>が6月15日(土)北海道 名寄市民文化センター EN-RAYホールにてファイナルを迎えた。17thアルバム『HEY! WONDER』を引っ提げた全43公演の全国ツアーで、2024年2月にスタートしたものだ。甲本ヒロトの「オーライ!ロックンロール!」の掛け声でスタートしたファイナル公演はアルバム『HEY! WONDER』の1曲目「あいのロックンロール」から始まり、高まり続ける場内の熱気と共にアルバムの曲順通りに進んでいく。





ライブDVD『ザ・クロマニヨンズ ツアー HEY! WONDER 2024』

9月25日発売

初回生産限定盤DVD:BVBL-190〜BVBL-191 ¥6,800(税込)

※特製リストバンド&特製缶バッジ&28P写真集付

※デジパック仕様

通常盤:BVBL-192 ¥5,500(税込)

1.あいのロックンロール

2.大山椒魚

3.ゆでたまご

4.ハイウェイ61

5.よつであみ

6.恋のOKサイン

7.ランラン

8.雷雨決行

9.生きる

10.メロディー

11.くだらねえ

12.ダーウィン(恋こそがすべて)

13.SEX AND VIOLENCE

14.不器用

15.イノチノマーチ

16.暴動チャイル(BO CHILE)

17.エルビス(仮)

18.紙飛行機

19.ナンバーワン野郎!

20.男の愛は火薬だぜ 〜『東京火薬野郎』主題歌 〜

21.SEX AND DRUGS AND ROCK'N'ROLL

22.タリホー

23.ギリギリガガンガン

ミラーボールが会場を照らし、真島昌利のギターソロも印象的な「恋のOKサイン」、こぶしを突き上げ「くだらねえ」とオーディエンスが叫ぶ「くだらねえ」、そしてコーラスワークが楽しい「ダーウィン(恋こそがすべて)」などアルバム『HEY! WONDER』に収録されている多彩な曲たちがステージ上で繰り広げられていく。真島がグレッチのギターに持ち替えて演奏したのは、『味の素「アミノバイタル®」きっかけはアミノバイタル篇 タイアップソング』としてオンエアされた「不器用」で、「いいことがきっとある」とホールに響く大合唱となった。その後も、「イノチノマーチ」や「ナンバーワン野郎!」など新旧シングル曲が続々と飛び出し、アルバムの最後の曲「男の愛は火薬だぜ 〜『東京火薬野郎』主題歌 〜」で本編は終了となった。アンコールで再びステージに登場し、最新シングル「あいのロックンロール」のカップリング曲「SEX AND DRUGS AND ROCK'N'ROLL」「突撃ロック」「タリホー」、そして最後の曲に「今日は最高の気分だ」と歌う「ギリギリガガンガン」で、<ザ・クロマニヨンズ ツアー HEY! WONDER 2024>は幕を閉じた。このツアーの様子を伝えるライブDVD『ザ・クロマニヨンズ ツアー HEY! WONDER 2024』が9月25日に発売されることも合わせて発表となった。43公演に及ぶ全国ツアーの中から、3月25日の神奈川県 CLUB CITTA'公演を完全収録したもので、今作DVDの監督は、クロマニヨンズのアートワークを担当する菅谷晋一が担当し、全編16mmフィルムで収録したというこだわりの映像作品だ。初回限定盤は特製リストバンド&特製缶バッジ2個、そして映像商品には初となる28Pの写真集が同梱する。写真◎柴田恵理