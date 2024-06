世界大手の玩具メーカーのマテルから、舞踏会をテーマにしたディズニープリンセスのクローゼットが登場!

クローゼットには、ヘアアクセサリー、プリンセスのティアラ、ネックレス、ファーやケープ、靴など、25個のアクセサリーがセットになっています。

マテル「ディズニープリンセス ときめきクローゼット」

© Disney

価格:9,350円(税込)

発売日:2024年6月22日(土)より発売

対象年齢:3才以上

サイズ:W25.0×D37.8×H8.7cm

販売店舗:全国の玩具取扱店など

下記ECにて予約受付中!

Amazon:https://www.amazon.co.jp/HXC20/dp/B0CPHBY5ZQ

楽天ブックス: https://books.rakuten.co.jp/rb/17859947/

マテルから、舞踏会をテーマにしたディズニープリンセスのクローゼットが登場!

ドール遊びを盛り上げるしかけがたくさん付いていて、ピンク、ゴールド、薄い紫を基調としたカラーリング、そして細やかなデコレーションが、プリンセスファンのお子さまの心をつかみます。

© Disney

クローゼットには、『塔の上のラプンツェル』のプリンセス「ラプンツェル」のヘアアクセサリーやブラシに、ディズニープリンセスのティアラやネックレス、ファーやケープ、ゴールドの靴など、25個のアクセサリーがセットになっています。

© Disney

アクセサリーはドール(別売り)につけて楽しむことができ、どれもディズニープリンセスらしいデザインに仕上げられています。

© Disney

クローゼットにはハンガー用のバーも設置されているので、衣装を収納することも◎

© Disney

中央には、ティアラのモチーフがあしらわれたカーテン付きのフィッティングスペースが。

カーテンは上部の水色のバーを使って、開閉もできます。

カーテンの前には小さなランウェイが付いているのも魅力的!

© Disney

ランウェイにはスタンド付きで、ドールを立たせることもできます。

© Disney

ドレッサーの鏡部分は、鏡と窓の2WAYで楽しむことができ、収納スペースも。

© Disney

鏡と窓の縁はゴールドのフレームで豪華な雰囲気になっています。

© Disney

引き出しにはネックレスやヘアアクセサリーを収納でき、サイドにはブラシが掛けられます。

棚などにも収納スペースがたっぷり◎

© Disney

クローゼットの表側にもこだわりのデザインが施されています。

お城のドアや窓、噴水には動物たちの姿も!

レンガ模様やお花など全体的に華やかで、内側のクローゼットとはまた違った雰囲気になっています。

© Disney

コンパクトにたたむこともでき、上部にはハンドルが付いているので持ち運びも簡単にできます。

乙女心くすぐる要素が盛りだくさん!

マテルの「ディズニープリンセス ときめきクローゼット」は、2024年6月22日(土)より発売されます☆

