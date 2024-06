世界大手の玩具メーカーのマテルから、ディズニー映画『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」のミニドールや家具がセットになった「ディズニープリンセス ピンクのおしろ〜ばしゃがおしろにへんしん!〜」が登場!

たたむと馬車、開くと3階建てのお城になる、楽しいしかけがたくさん付いています。

マテル「ディズニープリンセス ピンクのおしろ〜ばしゃがおしろにへんしん!〜」

© Disney

価格:10,120円(税込)

発売日 :2024年6月22日(土)より発売

対象年齢:3才以上

サイズ:W40.5×D26.7×H27.7cm

販売店舗:全国の玩具取扱店など

下記ECにて予約受付中

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMGBYR4X

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17859945/

マテルが展開するディズニー映画に登場するプリンセスたちのドールシリーズより、楽しいしかけがたくさんある「ディズニープリンセス ピンクのおしろ〜ばしゃがおしろにへんしん!〜」が登場!

たたむと馬車、開くと3階建てのお城になるプレイセットです。

© Disney

プレイセットには、『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」のミニドールや、『塔の上のラプンツェル』に登場する「ラプンツェル」のお友達「パスカル」をはじめ、『リトル・マーメイド』の「アリエル」のお目付役「セバスチャン」、『美女と野獣』の「ルミエール」など、ディズニープリンセス作品でお馴染みのなかまたちも☆

そのほか、ソファやテーブルなどの家具も付いてきます。

© Disney

たたんでいる状態だと馬車に。

コロンとしたフォルムがかわいく、ところどころにハートがあしらわれているのがポイントです!

© Disney

馬車の状態で手で押すとコロコロと進みます。

「オーロラ姫」のミニドールを乗せて動かすと雰囲気もアップ☆

© Disney

開くと3階建てのお城に大変身!

お城は6個のプレイエリアに分かれていて、それぞれでドール遊びが楽しめます◎

© Disney

※ラプンツェルのミニドールは別売りです

キャンバスを置いてアートを楽しめるお部屋があったり、

© Disney

※ティアナのミニドールは別売りです

鏡付きのドレッサーが置かれたお部屋も。

© Disney

※アリエルのミニドールは別売りです

セットのテーブルはくるっとひっくり返せばお風呂としても使えます。

ドレッサーの近くにお風呂を置けば、バスルームに早変わり☆

© Disney

お城の中には階段や滑り台があったり、カーテンが付いていたり、お部屋もしっかりと仕切られ、造りが本格的です。

ディズニープリンセスのファンにはたまらない、細部まで丁寧に作られた装飾と、ピンクとゴールドとパープルの配色も魅力的◎

ごっこ遊びがより盛り上がること間違いなし。

マテルの「ディズニープリンセス ピンクのおしろ〜ばしゃがおしろにへんしん!〜」は、2024年6月22日(土)より発売されます!

