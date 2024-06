世界大手の玩具メーカーのマテルから、ディズニー映画『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」と10個以上ものアクセサリーが付属になったドールセットが登場!

アクセサリーを好きに組み合わせて、125通り以上のコーディネートで楽しむことができます。

マテル「ディズニープリンセス ひみつのドレスアップ シンデレラ」

© Disney

価格:8,250円(税込)

発売日:2024年6月22日(土)より発売

対象年齢 :3才以上

サイズ:W21.9×D33.7×21.1cm

販売店舗:全国の玩具取扱店など

下記ECにて予約受付中

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLJTDGL9

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17859946/?l-id=search-c-item-img-05

マテルより、ディズニープリンセス「シンデレラ」のドールセットが登場☆

付属のティアラやリボンなどのアクセサリーを使って、お気に入りのコーディネートが楽しめます。

© Disney

セットには、「シンデレラ」のドールに、お友達のネズミのフィギュア、10個以上のアクセサリーが付いてきます。

ティアラやネックレス、リボンや靴などのアクセサリーは、水色や白、シルバーなどが基調で、組み合わせ次第で可愛らしい雰囲気になったり、上品で大人っぽい雰囲気にもなり、コーディネートは全部で125通り以上!

© Disney

様々なアクセサリーを付けて試していくうちに、お気に入りのコーディネートが見つかりそう◎

© Disney

「シンデレラ」のドールセットの開封後は、パッケージをクローゼットにして遊ぶこともできます。

クローゼットにはドレッサーのアートも描かれ、ドレッサーの近くにはネズミのお友達「ジャック」と「ガス」の姿も!

© Disney

クローゼットの両サイドの引き出しも開け閉めができます。

ティアラやネックレスなどの小さなアイテムの収納にも活躍します。

© Disney

たくさんのコーディネートが楽しめるドールセット。

マテルの「ディズニープリンセス ひみつのドレスアップ シンデレラ」は、2024年6月22日(土)より発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 125通り以上のコーディネートが楽しめる!マテル「ディズニープリンセス ひみつのドレスアップ シンデレラ」 appeared first on Dtimes.