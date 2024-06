元櫻坂46で俳優の菅井友香が17日までに自身のXを更新し、櫻坂46が15・17日に東京ドームで開催した『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』を観覧したこと伝え、思いを語った。菅井はグループ在籍時はキャプテンを務めており、櫻坂46として初めて東京ドームでライブを行った2022年11月8日・9日の『2nd TOUR“As you know?”TOUR FINAL at 東京ドーム』をもって卒業した。

きのうのライブではそれ以来の東京ドーム公演となったが、菅井はXで「櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 東京ドーム”Day1は後半戦を現地で、今日は新幹線から配信で観させて頂きました。皆の充実した表情、パフォーマンス、Buddiesの皆さんとの一体感に感激!櫻のように咲き誇ったグループにありがとうと伝えたいです」と感想をつづった。そして東京ドームで撮影したと思われる土田晃之、オテンキのりとそれぞれ2ショットの写真も投稿した。SNSでは「最高の褒め言葉!」「満開に咲き誇った最強のグループの礎を築いてくれたゆっかーに感謝してます!!!ありがとう!!!」「菅井さんが守ってくれたからです」「ゆっかーの想いが継がれて、強くなってるね」「ダブルツーショットがエモい…」などの反響が寄せられた。