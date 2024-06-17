１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．４５ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４９．１ドル（＋３１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４０．２セント（＋４１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１２．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（－８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．０３（－１．６０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．４５ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４９．１ドル（＋３１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４０．２セント（＋４１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１２．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．００セント（－８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．０３（－１．６０）
出所：MINKABU PRESS