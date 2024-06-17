・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．４５ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４９．１ドル（＋３１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９４０．２セント（＋４１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１２．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５０．００セント（－８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７９．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９４．０３（－１．６０）

出所：MINKABU PRESS