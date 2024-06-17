＜朝鮮日報＞最大野党代表、訪朝費用合意後に北朝鮮と接触試みる 起訴状分析



＜東亜日報＞最高裁長官「労働裁判所設置と同じくらい通常賃金関連立法も急務」



＜中央日報＞「相続税率最高３０％に」 大統領室発の減税ドライブ



＜ハンギョレ＞「医学部定員増員に対抗するのは命より重要か」 一斉休診に不参加宣言の教授



＜京郷新聞＞「総合不動産税を事実上廃止、相続税率は３０％に」 大統領室「減税」始動



＜毎日経済＞大統領室「総合不動産税を廃止、相続税率引き下げ」



＜韓国経済＞大統領室「総合不動産税を事実上廃止、相続税率３０％に引き下げ」