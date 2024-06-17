¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ú3COINS¡ÛÃª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¨Çã¤Ã¤Æ¡ª¡ÖºÆÆþ²Ù¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡×
¤¤¤Þ¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥»¤¬Â³¡¹¤ÈºÆÆþ²ÙÃæ¡ª º£²ó¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡ÖºÆÆþ²Ù¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡×¤ò2¼ïÎà¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾åÉÊ¤ÊÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥éー¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥íー¥ë¥«¥Õ
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ーÄ´¥íー¥ë¥«¥Õ¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ーÄ´¤Î¥íー¥ë¥«¥Õ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯·è¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤Æ¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¥³ー¥Ç¤Ë¤â¡ý ·ë¤ÓÌÜ¤Ë¥Ô¥ó¤ò¤µ¤·¹þ¤ßÈ±¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Óー¥º¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ø¥¢¥´¥à¥»¥Ã¥È
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ñー¥ë¥¸¥ãー¥¸¥Ý¥Ëー2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Óー¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¢¥´¥à¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Óー¥º¤¬Èþ¤·¤¯¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ú3COINS¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M