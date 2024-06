人気漫画『SPY×FAMILY』作者・遠藤達哉氏が17日までに、自身のXを更新し、櫻坂46が15・17日に東京ドームで開催した『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』に関してのイラストを公開した。遠藤氏は櫻坂46が公式的に使用している「#櫻坂46_IN_TOKYO_DOME」のハッシュタグをつけて、櫻坂46を応援するアーニャのイラストを投稿。同公演のグッズをオマージュしてすべてひらがなで書かれたTシャツを着たアーニャが、グリーンとイエローのペンライト(キャプテン・松田里奈のペンライトカラー)を持ち東京ドームで大ジャンプする様子を描いており、イラストには「よんかいめのやつ おつかれさまでした」「みいおねえさん おかえりなさい」とコメントもつづられている。この投稿に「愛あるイラストありがとうございます!」「遠藤先生の興奮がイラストから伝わってきます」「Tシャツの再現度がすごい(笑)」「アーニャはまつりちゃん推しなんだな」「アーニャが飛んでる、かわいい」などの反響が寄せられた。