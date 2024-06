米大リーグ(MLB)の公式Xが「父の日」の16日に更新され、幼少期のドジャース・大谷翔平と父・徹さんの2ショットが公開された。MLBは「Blessing your feed with this adorable baby picture of Shohei Ohtani and his dad.」とつづり、あどけない表情でカメラを見つめる幼少期の大谷と、頬を寄せ優しい笑みを浮かべる徹さんの写真を投稿した。この写真を見た人からは「お父さん、やっぱり似てますね」「そっくりだべよ翔平!」「お父さんそっくりやん」「父親にそっくりだね」といった声のほか、海外からも「He looks just like him!」「Looks just like him」などと親子そっくりだとコメントが寄せられた。