¡ÚENHYPEN¡Û7·î12Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¤¬·èÄê¡ª¡ØWeverse Con Festival¡Ù¤Ç¡ÖSweet Venom¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¶Ê¤òÈäÏª
6·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø2024 Weverse Con Festival¡Ù¡£2ÆüÌÜ¤Î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢7·î12Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ENHYPEN¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
¡Ø2024 Weverse Con Festival¡Ù¤Ã¤Æ¡©
´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø2024 Weverse Con Festiva¡Ù¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Âç½°²»³Ú¤ÎÅý¹ç¤È¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¯²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ø2024 Weverse Con Festival¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×24ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢¤¦¤Á9ÁÈ¤¬HYBE LABELS¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢15ÁÈ¤ÏWeverse¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿K-POP¤ÎÀè¶î¼Ô¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y.Park¡Ë¤¬¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊTribute Stage¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£
Èà¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÎÍØ³¦¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëILLIT¤äENHYPEN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ØWeverse Park¡Ù¤ËENHYPEN¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²°³°¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÇÀ¸¤È¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²°³°¤Ç²Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØWeverse Park¡Ù¡£
K-POP¸ø±é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡ÊAll live band¡Ë¡×¤Î±éÁÕ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
2ÆüÌÜ¤Î¡ØWeverse Park¡Ù¤ËENHYPEN¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Çò¤ÈÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£
±êÅ·²¼¤Î¤Ê¤«ENHYPEN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤µ¤é¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿´Ú¹ñ5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØORANGE BLOOD¡Ù¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSweet Venom¡×¤ä¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÖPolaroid Love¡×¤Ê¤É¡¢Á´5¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.Sweet Venom
2.Bite Me
3.Blockbuster (ENHYPEN ver)
4.Orange Flower
5.Polaroid Love (sing along ver)
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±♡
JUNGWON
HEESEUNG
JAY
JAKE
SUNGHOON
SUNOO
NI-KI
¡Ö¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊTribute Stage¡Ë¡×¤ÇJ.Y.Park¤È¥³¥é¥Ü
¡ØWeverse Con Festival¡Ù¤ÎºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊTribute Stage¡Ë¡×¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç½°²»³Ú¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÁªÄê¤·¡¢¤½¤Î²»³Ú¤ò¶¦Í¤·¤Æ²»³Ú¤¬Í¿¤¨¤ëÉÔµà¤Î´¶Æ°¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿K-POP¤ÎÀè¶î¼Ô¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y.Park¡Ë¤¬¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤Î¡ØWeverse Con Festival¡Ù¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤ËºÇ¤â»÷¤¢¤¦¸åÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÄ¾ÀÜ¿äÁ¦¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢3¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¡£
1¶ÊÌÜ¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØBlue City¡Ù¤«¤é¡Ö너의 뒤에서¡×¤òHEESEUNG¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÇ®¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢JAY¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥®¥¿¡¼¤ò±éÁÕ¤·¡¢¡Ö거짓말¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥³¥é¥Ü¡£
ºÇ¸å¤ËENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1996Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø썸머 징글벨(Summer Jingle Bell)¡Ù¤«¤é¡Ö그녀는 예뻤다¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë´ÑµÒ¤òÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
NI-KI¤Î¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
²°Æâ²ñ¾ì¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ç¡¢18:00¡Á³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØWeverse Con¡Ù¡£
¡ØWeverse Con¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÁ´Ä¹68.5£í¤ËÃ£¤¹¤ëLEDÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤«¤é±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡ÆUrban Paradise¡Ç¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò·Á¾Ý²½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±é½Ð¡£
´ÑµÒ¤¬¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NI-KI¤Î¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇENHYPEN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ºÇ½é¤ËNI-KI¤¬1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤¬ºÇ½é¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ4ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDARK BLOOD¡Ù¤«¤é¡ÖChaconne¡×¡£
Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖBite Me¡×¤ä¡ÖSweet Venom¡×¤Ê¤ÉENHYPEN¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.Chaconne
2.Still Monster
3.Criminal Love
4.Fatal Trouble
5.One In A Billion
6.Bite Me
7.Sweet Venom
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤ªÆÏ¤±♡
JUNGWON
HEESEUNG
JAY
JAKE
SUNGHOON
SUNOO
NI-KI
7·î12Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡ª
ENHYPEN¤¬Á´7¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµî¤ëºÝ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï7·î12Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡ª
¤Þ¤À¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ØORANGE BLOOD¡Ù¤¬200ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹♡
Check! Weverse¤È¤Ï¡©
¤¢¤é¤æ¤ë¿ä¤·³è¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëWeverse shop¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤ò1¥õ½ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Weverse¤Ç¤Ï130ÁÈ°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯6·î¤Ë¤ÏÎß·×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬1²¯¤òÆÍÇË¤·¡¢·î´ÖÌó1,000Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£