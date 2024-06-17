¡Öº£¤è¤ê¤â10¥¥íÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Èþ¿Í¥ì¥¤¥ä¡¼²Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±
2024Ç¯5·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î°ìÂÓ¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥³¥³¥¹2024¡ÁÆîÂçÄÅÄÌÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñCOSPLAY¡Á¡×¤¬³«ºÅ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¡¦±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£À¸Áþ¤Î±«Å·¤ÇÆîÂçÄÅÄÌÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¬½¸·ë¤·¡¢»£±Æ¤ä¸òÎ®¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤ÇÇã¤Ã¤¿·Ú¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÖENTAME next¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²Ç¤Á¤ã¤ó¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞË¬¤ì¤¿¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é8Ç¯¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ÙÃæÌî»°¶ê¡¢²Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥«¥Ã¥È¡Ú7ÅÀ¡Û
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Ì¾¸Å²°¤¬³èÆ°µòÅÀ¤Î¡¢ÃÏÊý¤Ë½Ð¸þ¤«¤Ê¤¤Îò¤À¤±Ä¹¤¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢º£25ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä·×»»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢Í§Ã£¤ÈÌ¾¸Å²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¶öÁ³¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Åö»þ¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡Ê¸Å´Ü½Õ°ì»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¸ÌÄÞ¸¦Ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë³áÍµµ®¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡ÖÀ¼Í¥¤µ¤ó¹¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ë¥á¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Åö»þ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¡¢º£¤ÎÂÎ½Å¤è¤ê¤â10¥¥í¤È¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¡ÊÃ«ÀîÎ®¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¡Ë¤ÎÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹21¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô±ÉÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥Ï¥ë¥Ò¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÂç¤¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±óÊý¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡ÊÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÎ¬¡Ë¤â¼Â¤Ï¤Þ¤À2²ó¤·¤«»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¼Ì¿¿½¸ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤ò¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤¬µï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤Ë1¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤«¤¿¤È¤«¡¢ÅìµþÍè¤¿¤«¤é²ñ¤ª¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ö¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê½Õ¾ì¤Í¤®»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤ÎÃæÌî»°¶ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ö»÷¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸å¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¥¥ã¥éÅª¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ÁÍ×ÁÇ¤Ç¥¿¥¤¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Á°È±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¿¤ê¡¢ÊÒÌÜ±£¤ì¤Æ¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»°¶ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¥¿¥¤¥Ä¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥ë¿ô¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï´¨¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¸«¤¨¤Æ110¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï30¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆ©¤±¤ë¤·¡¢É¨¤ò¶Ê¤²¤ë¤È¤µ¤é¤ËÆ©¤±¤ëÀäÌ¯¤Ê½ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¤×¤¯´é¡ÊËË¤ò¤×¤¯¤Ã¤È¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿´é¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¤×¤¯´é¤¬¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¶À¤Ç¿¿»÷¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥é¡Ê¾Ð¤¤¾å¸Í¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°¶ê¤ÏÌµ¸ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡»°¶ê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤«¤Ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¼«Âð¤Ç»°¶ê¤Î¥³¥¹¥×¥ìÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ö¥ë¥¢¥«¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸å¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤È¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û150Ñ H¥«¥Ã¥×¤Î¼¡À¤Âå¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö»ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶»¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Ì¾¸Å²°¤¬³èÆ°µòÅÀ¤Î¡¢ÃÏÊý¤Ë½Ð¸þ¤«¤Ê¤¤Îò¤À¤±Ä¹¤¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ìÎò¤Ï²¿Ç¯¤Ç¤¹¤«¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢º£25ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä·×»»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìó8Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢Í§Ã£¤ÈÌ¾¸Å²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¶öÁ³¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Åö»þ¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡Ê¸Å´Ü½Õ°ì»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¸ÌÄÞ¸¦Ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë³áÍµµ®¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡ÖÀ¼Í¥¤µ¤ó¹¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ë¥á¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¼ñÌ£¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ª¥¿³è¡É¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¥³¥¹¥×¥ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Åö»þ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¡¢º£¤ÎÂÎ½Å¤è¤ê¤â10¥¥í¤È¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊÑ¿È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¡ÊÃ«ÀîÎ®¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¡Ë¤ÎÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹21¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô±ÉÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥Ï¥ë¥Ò¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¥³¥¹¥×¥ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÂç¤¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±óÊý¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥±¡×¡ÊÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÎ¬¡Ë¤â¼Â¤Ï¤Þ¤À2²ó¤·¤«»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¼Ì¿¿½¸ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤ò¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤¬µï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤Ë1¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤«¤¿¤È¤«¡¢ÅìµþÍè¤¿¤«¤é²ñ¤ª¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ö¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê½Õ¾ì¤Í¤®»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ë¤ÎÃæÌî»°¶ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ö»÷¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸å¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¥¥ã¥éÅª¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ÁÍ×ÁÇ¤Ç¥¿¥¤¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½²¿¥Õ¥§¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡Á°È±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¿¤ê¡¢ÊÒÌÜ±£¤ì¤Æ¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»°¶ê¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£°áÁõ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¥¿¥¤¥Ä¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥ë¿ô¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï´¨¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¸«¤¨¤Æ110¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï30¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆ©¤±¤ë¤·¡¢É¨¤ò¶Ê¤²¤ë¤È¤µ¤é¤ËÆ©¤±¤ëÀäÌ¯¤Ê½ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃæÌî»°¶ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¤×¤¯´é¡ÊËË¤ò¤×¤¯¤Ã¤È¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿´é¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¤×¤¯´é¤¬¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¶À¤Ç¿¿»÷¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥é¡Ê¾Ð¤¤¾å¸Í¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°¶ê¤ÏÌµ¸ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SNS¤Ç¤Ï4Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²Ç¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡»°¶ê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤«¤Ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¼«Âð¤Ç»°¶ê¤Î¥³¥¹¥×¥ìÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐÃæÌî»°¶ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²Ç¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ö¥ë¥¢¥«¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸å¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤È¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û150Ñ H¥«¥Ã¥×¤Î¼¡À¤Âå¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö»ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶»¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×