¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¾ã¤¬¤¤¼Ô»²²Ã¤Î¥À¥ó¥¹Âç²ñ´Õ¾Þ¡¡¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡Ù¤Ç¡È¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡É¿¶¤é¤ì¤ë
½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£
16Æü¸á¸å¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅìµþÂÎ°é´Û¤òË¬¤ì¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÈÌµ¤¤¿Í¤¬¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¢ö¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£²ó¤¬5²óÌÜ¤Î´Õ¾Þ¤Ç¡¢2004Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÇò¤Î¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¡§
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£º£Æü¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢½ª±é¸å¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤¿¡£