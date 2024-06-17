サッカーJ2リーグ第20節の10試合が、15日（土）、16日（日）に開催されました。

首位清水エスパルスは、愛媛FCに3失点を喫しての完封負けで勝ち点を伸ばせず。追いかける2位V・ファーレン長崎はベガルタ仙台との上位対決に引き分け。3位横浜FCは藤枝MYFCを破り5連勝を飾りました。

上位3チームの順位は変わらなかったものの、首位清水エスパルスと2位V・ファーレン長崎、3位横浜FCの勝ち点差は『3』にまで縮まっています。またV・ファーレン長崎は1試合未消化の状況となっています。

J1昇格プレーオフ圏内の4位レノファ山口FC、5位ファジアーノ岡山、6位ベガルタ仙台の勝ち点は並び34。圏外の7位ジェフユナイテッド千葉は勝ち点1差の33で追走しています。

【J2第20節結果】

◆横浜FC 3−1 藤枝（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【横浜FC】小川慶治朗（前半20分、24分）室井彗佑（後半40分）【藤枝】矢村健（後半6分）

◆鹿児島 2−1 山形（白波スタジアム）

得点【鹿児島】有田光希（後半35分）井林章（後半45分+3分）【山形】小西雄大（前半26分）

◆いわき 1−1 甲府（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】有馬幸太郎（前半19分）【甲府】ピーター ウタカ（後半19分）

◆水戸 1−0 秋田（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】楠本卓海（後半45分+4分）

◆仙台 2−2 長崎（ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】郷家友太（後半10分）松下佳貴（後半45分+3分）【長崎】エジガル ジュニオ（前半15分）フアンマ デルガド（後半45分+6分）

◆愛媛 3−0 清水（ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】窪田稜（前半8分）曽田一騎（後半14分）浜下瑛（後半45分）

◆岡山 1−0 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【岡山】末吉塁（後半45分+4分）

◆栃木 2−0 大分（レゾナックドーム大分）

得点【栃木】川名連介（後半7分）小堀空（後半45分+1分）

◆山口 1−0 群馬 （正田醤油スタジアム群馬）

得点【山口】若月大和（前半26分）

◆千葉 1−0 徳島（フクダ電子アリーナ）得点【千葉】小森飛絢（後半21分）