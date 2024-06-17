¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀî¿¿Í¤¤Ë·»¡¦Í´´õ¤È¶¦ÄÌÅÀ¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦àÀÐÀî²È¤Î¶ÚÆùá
¡¡ºÇ¶¯¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬³èÌö¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ö£Î£Ì¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É½÷»ÒÂè£³½µÊ¡²¬Âç²ñºÇ½ªÆü¡Ê£±£¶Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡¦À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê£²£´¡á¥Î¥Ð¥é¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£³ÆÀÅÀ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿¿Í¤¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç·»¡¦Í´´õ¡Ê£²£¸¡á¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤ÈÆ±¤¸àÅÀ¼è¤ê²°ÂÎ¼Áá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¿¿Í¤¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ£Ö£Î£Ì¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¡¢£¶Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¡Ö¤â¤¦£±²óÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¿¿Í¤¤Ï¡¢·»¡¦Í´´õ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÍ´´õ¤È¿¿Í¤¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌî¸ý¿ó¹»á¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥±¥¢¥ë¡¼¥àÂåÉ½¡Ë¤È·ó»ÒÌÀÊæ»á¡ÊÆ±½êÂ°¡Ë¤Ï¡Ö£²¿Í¤È¤â¶ÚÆù¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£¿¿Í¤Áª¼ê¤Î¶ÚÆù¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤ÎÍ´´õÁª¼ê¤Î¶ÚÆù¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÀÐÀî²ÈÆÈÆÃ¤Î¶ÚÆù¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¡¡
¡¡¤È¤â¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½ÀÆð±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç°é¤ó¤ÀÎÉ¼Á¤Ê¶ÚÆù¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£²¿Í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢µÝ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¶õÃæ¤ÇÂÎ¤ò¤¿¤á¤ëÆ°ºî¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£½ÀÆðÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µÝÌð¤Ï¡¢°ú¤¤¤¿»þ¤Î¤·¤Ê¤ê¤¬Âç¤¤¯¡¢¤è¤ê±ó¤¯¤Ë¶¯¤¯Èô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬·ç¤±¤ë¤ÈËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¶õÃæ¤ÎÆ°ºî»þ¤Ë¡¢µÝ¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¸ª¹Ã¹ü¡¢¶»ÄÇ¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¤·¤Ê¤é¤»¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¿¤á¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¶Ú¥Ñ¥ï¡¼¤Î¶¯¤µ¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬£²¿Í¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤ò¶õÃæ¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¶õ´ÖÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¡£¡Ö£²¿Í¤È¤â¿ÈÄ¹¤¬³¤³°Àª¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢·èÄêÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¹â¤¤Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë·è¤áÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬Î¾ÊýÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÏ¢Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ä¹½ê¤ÇÃ»½ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤È¤â¤Ë¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤à¤Î¤Ï¡¢£±£¶Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ°ÊÍè¤À¡£¿¿Í¤¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÀï°ìÀï¤¬ËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ¤ÇàºÇ¶¯¤¤ç¤¦¤À¤¤á¤Ï¡¢À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£