¡Ú¹Åç¡Û¶¯¤µ¤Î¾ÚÌÀ¡© ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó½ËÊ¡¤ÎÀÊ¤Çµ¯¤¤¿¡ÄÌðÌî²íºÈàµÕ¥®¥ìá»ö·ï
¡¡ÃÏÌ£¤À¤¬¶¯¤¤¡£¹Åç¤Ï¸òÎ®ÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë£³¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡£µåÃÄÁÏÀß£²£°Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ³ÚÅ·¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÖ¥Ø¥ë·³ÃÄ¤â£±£°¾¡£¸ÇÔ¤Ç£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¥»¼ó°Ì¤Ç£²£±Æü¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤òÂÔ¤Ä¤¬¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤Ï£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡£´Ï¢¾¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£¸¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÀ©¤·¤¿»î¹ç£²£´¾¡£¸ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤³¤½ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤¬¡¢¶¯¤ß¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¹Åç¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¦¤é¤ä¤à¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿£·Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡£¿·°æÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ä½é¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁ´°÷¤Ç½Ë¤¦¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤ÎºÝ¤â¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤é¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÂç½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬Ìò¤Ë¡Öº£Æü¤Î¥¢¥ì¡¢²¿¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£ÌðÌî¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢»°ËÜ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ãÉð¼Ô¤ò»Ø´ø´±¼«¤é¥¤¥¸¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö¤ÎÌðÌî¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥¤¥Þ¥»¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ò¤È¤Þ¤º¼Õ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Ç´¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥¢¥Ä¤µ¤ó¡¢²¿¤Ç»°ÎÝ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡£²¿ÅÙ¤â»°ËÜ´Ö¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤¤¤ÈÇ´¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÁö¤À¤Ã¤¿£³£¶ºÐ¤Î²ñÂô¤¬ÆóÎÝ¤Þ¤Ç¤·¤«¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¥¤¥¸¤é¤ìÌò¤Îà¥¤¥¸¤êÊÖ¤·á¤ÇÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤ò¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÊ¢¿´¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡ÖÍ×¤Ï¡ÊÆÈ¤ê¡Ë¤Ü¤Ã¤Á¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»î¹ç¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤Ç¤¤¿Áª¼ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥ß¥¹¤ÏÉ¬¤ºµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤«¤Î¥ß¥¹¤òÃ¯¤«¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡Ø¥«¥Ð¡¼¤Î¤·¹ç¤¤¡Ù¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·«¤êÊÖ¤»¤¿Êý¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼óÇ¾¿Ø¤ÈÁª¼ê¡¢ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î¾å²¼´Ø·¸¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÈÎã¤¨¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¡£·ëÂ«ÎÏ¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³«ËëÁ°¤Î²¼ÇÏÉ¾¤ÎÄã¤µ¤òÊ¤¤¹²÷¿Ê·â¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£