徳島に初上陸! 東京で話題の「JACK IN THE DONUTS」がアミコ東館B1階に

ビッグクリエイトは6月17日、ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」をアミコ東館(徳島県徳島市)の地下1階に出店する。



●ありそうでなかったかわいいドーナツなど約15種類



今回オープンする「JACK IN THE DONUTS」では、世界の各国のドーナツを再現したものや、いままであるようでなかったかわいいドーナツなど約15種類を用意している。



おすすめ商品は、こだわりの濃厚カスタードがたっぷり入った「クリームブリュレ」や、思わず写真を撮りたくなる「ギャラクシードーナツ」、ハワイの御当地ドーナツ「マラサダ」など。



営業時間は10〜19時。