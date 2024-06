俳優の内海光司と佐藤アツヒロによる7月15日スタートのBS松竹東急(BS260ch・全国無料放送)のキャンプ番組『こんなところでキャンパーズ!』SEASON11(毎週月曜 後11:00)に7 MEN 侍から、菅田琳寧と矢花黎が出演する。先輩後輩の間柄から、最初は「緊張した」「ドキドキしていた」と話す菅田・矢花でしたが、内海・佐藤との特殊な(!?)共通点が見つかり、抜群の相性の良さを発揮することになる。

今流行のキャンプを日本全国色んなありえない所でしてしまう新感覚キャンプ番組。当日まで行き先も教えてもらえない中、やること、食べる物全て自己責任の1泊2日ガチ旅として、ゆるっとキャンプの様子が好評を博している。SEASON11では、SEASON10に続きゲストに後輩グループが登場。7 MEN 侍は、ジュニア内の6人組グループで、4月には対バン公演「SODA presents Battle of Rock 〜Mission of 7 MEN 侍〜」にて、バンドグループとの対バン企画が好評を博すなど、歌やダンスはもちろん、全員が楽器を弾けることが持ち味。この夏からはグループ初の全国ホールツアー『7 MEN 侍 LIVE 2024 and JOY!』の開催も決定している。前SEASONに続き後輩ゲストの対面にMC陣の驚きもつかの間、日本三大弁財天を奉る「江島神社」へ旅の祈願をすることに。音楽活動や舞台などマルチに活躍する4人が芸能の神様へ祈願したこととは。相棒のキャンピングカー「キャンパーズ号」に乗り、目的地に向かう車内では、「U&Sとの関係性」や「菅田・矢花だけが知っているマル秘情報」など…ここでしか聞くことのできない先輩後輩ならではの掛け合いも飛び出す。キャンパーズ号が到着すると、グループ名のスペルにかけた、7(ななつの)、M(めっちゃ)、E(いい)、N(◯◯)をゲットしていくゲーム対決、“「7 MEN」チャレンジ”に挑戦することに。「アイドルスマイル」対決や、「ボウリング」対決など、4人の白熱した戦いに目が離せない。どんなアイドルスマイルを見せてくれるのか。果たして勝利と食材は誰の手に。そして、今回も最後に辿り着いたキャンプ地は、史上初めての「こんなところ」(!?)いったいどこでキャンプを行うのか。1泊2日のキャンプを終えて、先輩後輩の関係性に変化はあるのか注目だ。また17日スタートのスピンオフ回にはEvery Little Thingの伊藤一朗が登場。ホームセンターのカインズを巡る「もうすぐ夏だよ!カインズでスピンオフ!」を放送します。3人でDIYに挑戦する。■出演者コメント▼内海光司――SEASON11のロケを終えていかがでしたか後輩シリーズ第2弾ということで、前回ゲストのHiHi Jetsのふたり(高橋優斗※高=はしごだか、猪狩蒼弥)とはまた違った旅になりましたね。また対決企画があって、予想できないこともあったり、いつも通りのこともあったり、新しいこともあったり、初めてのこともあったSEASON11でした。今回も彼ら(菅田、矢花)らしさが出ていると思うので、彼らのファンの人にもきっと楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。――視聴者の皆さまへメッセージゲストが変わると毎回ガラッと雰囲気が変わりますし、最初のまだキャラクターがわかっていない手探り状態から、ゲームや会話をしたりしてだんだんとこういうふたりなんだっていうのがわかってくるようになるので、SEASONが始まる最初と最後の方を比べるのも面白いかもしれないですね。若いから、「まだ食うんかい!」みたいなふたりの食べっぷりも見ていて気持ちいい。僕の同世代がゲストで来ると全然食べてくれないんでね。(笑)何より番組タイトルの、ほんとに「こんなところで!?」っていうキャンプ地も楽しみにしてもらいたいです!▼佐藤アツヒロ――SEASON11のロケを終えていかがでしたか後輩ゲスト第2弾。彼ら(菅田、矢花)の、彼ららしい大人しそうな優しさに満ちあふれた旅でした。行き場所もゲストも知らなかったのですが、僕の地元の藤沢から、ゲストのふたりに驚き、どんな旅になるのか、恒例のごとくいくつものゲームのミッションをどうクリアしていくのか、そして、どうキャンプ場にたどり着くのか…。4人の化学反応を楽しんでもらいたいなと思います。――視聴者の皆さまへメッセージ「こんなところでキャンパーズ!」ならではの先輩後輩シリーズ。常に壁がなくなる瞬間で、つっこみつっこまれ、ワイワイどんどんと年齢差関係なく垣根を超えて、それぞれの自分らしさでコミュニケーションをとっていく、キャンプ番組という名の“旅ミッション”を見てほしいなと思います。楽しみにしていてください!▼菅田琳寧(7 MEN 侍)――先輩とのロケはいかがでしたか楽しかったです!ほんとに楽しかったに尽きますが、以前のゲストのHiHi Jetsのふたりの回を見させていただいて、僕としてはレジェンドすぎる内海さん・佐藤さんへの対応にめっちゃヒヤヒヤしたんですよ。「タメ口でつっこむじゃん!?」「そんなラフでいいの!?」と思いましたけど、柔らかい空気を作ってくださったので、最初はおどおどしながらやりましたけど、だんだんだんだん大丈夫なんだって、あくまで後輩だけど、キャンプを楽しんでいいんだっていう空気感がすごい伝わってきたので、おふたりのおかげで時間が経つにつれて自然と素を出すことができました。一番緊張したのは最初の車内トークでしたね。ニックネームを決めて、あだ名で呼ぶのも最初はめっちゃ緊張しました。最初の方は言い慣れてないと思います…(笑)。でも終わる頃には今度プライベートでボウリング大会に誘っていただくという約束もしました!――視聴者の皆さまへメッセージ料理する姿や素が出ているところを楽しんでもらいたいです!内海さんのボケにいかにちゃんとつっこめるか、僕はつっこみ力がないのでほんとに大変でしたけど、楽しかったですね。僕は素が出やすい人間なので、楽しいときは楽しいし、疲れたときは疲れたってなってしまうので、その人間味を感じ取ってもらえたらなと思います。(矢花:ドキュメンタリーみたいだな(笑)!)▼矢花黎(7 MEN 侍)――先輩とのロケはいかがでしたか僕は菅田ほどの緊張はしていなかったというか、もちろん大先輩ですし、大先輩と一緒に、しかも4人だけで色々遊ぶそんなシチュエーションはなかなかないですし、どんな感じになるんだろうっていうドキドキはありましたけど、すごく楽しみでした。実際お会いして、おふたりともすごく優しい空気感を作っていただいたので、OAですごく楽しんでいる様子が出ていると思いますけど、それは僕らが人馴れしているからとかそういうことだけではなく、おふたりのおかげでより自然体ですごく楽しむことができました!本当に楽しかったですね。――視聴者の皆様へメッセージ「この番組は自由だから楽しんでいいんだよ」っておふたりが言ってくださって、僕らも徐々に、いいのか悪いのか、ほんとに自由に楽しくさせていただきました。先輩方と改めて話をして、おふたりとのちょっとした共通点がありびっくりしたのですが、特殊な共通点がきっと放送で見られると思います。それを踏まえて見ると、この4人が先輩後輩として遊んでいるというのとはまたちょっと違った見え方ができるのかなと、そういう見方もしてもらえると、おふたりのファンの方々もまた面白くみえるポイントがたくさんあるんじゃないのかなと思うので、そんな”とある共通点”のある4人同士がすごく自然体で楽しんでる様子をぜひ見てもらえたらいいなと思います!