ºå¿À¡¦Á°Àî¡¡Éã¤ÎÆü¤ËÆÏ¤±¤¿¥×¥í½éËþÎÝÃÆ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡×Íº¤¿¤±¤Ó¡¡¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Ç¤Ï¿·¾±°ÊÍè£³£²Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±¡Ý£´ºå¿À¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡ÖÉã¤ÎÆü¡×¤ËºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¡£ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬½é²ó¤Ë¥×¥í½é¤ÎËþÎÝ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤ÎËþÃÆ¤Ï£¹£²Ç¯¤Î¿·¾±¹ä»Ö°ÊÍè£³£²Ç¯¤Ö¤ê¡£Îò»ËÅª¤Ê°ìÈ¯¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ë¤Þ¤¿Á°¿Ê¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££³°Ì¤À¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¤â¾¡¤ÁÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Ãù¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Î¨£²ÌÓ¤Îº¹¤Çºå¿À¤Ï£´°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼«Á³¤È¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Àî¤¬¹â¹»°ÊÍè¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½£±£³Ê¬¤Ç¤Î¹æË¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤ò°ì¿¶¤ê¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»àËþÎÝ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÀèÀ©µ¡¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤â²¿¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£ÀÐÀî¤Î£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£·£±¥¥í¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ï±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤ò²ó¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¡£ËÜÎÝÀ¸´Ô¸å¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤«¤éÆ¬¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ïº£²¬¤ä¶âËÜ¤é¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢µåÃÄ£·¿ÍÌÜ¡£¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤ÎËþÃÆ¤Ï£¹£²Ç¯¤Î¿·¾±¹ä»Ö°ÊÍè¤ÇµåÃÄ»Ë¤Ë¤âÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡Éã¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¡£Éã¡¦±ÉÆó¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¿¡££µ·î£±£¶Æü¤ÎÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÜÎÝÂÇ¡£¹§¹ÔÂ©»Ò¤Î±¦µþ¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ò¥Þ¥á¤Ë¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ»þ¤ËµåÃÄ¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º´Æ£µ±¤È¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×·ÁÀ®¡£¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È£µÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº¸¤Î»þ¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤¿¤ê¤Ê¡¢º£¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²áÄø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤â·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££¶·î£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Î±äÄ¹½½²ó¡£ÀèÆ¬¤ÇÂ§ËÜ¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ¿«Åª¤ÊÂÇÀÊ¡£¸×É÷Áñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢£±£°²ó¡¢£²£°²ó¤È»°¿¶¤Î±ÇÁü¤À¤±¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤ÎÆü¤â»î¹ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾Ã¤¹¡£²ù¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½¢¿²Á°¤ËÈ¿¾Ê¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢µ¯¾²¸å¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¡Ö¼¡¤Î°ìÆü¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È°ú¤¤º¤é¤º¤Ëµå¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡££±£µÆü¤â¹¥µ¡¤ÇºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤â´î¤Ó¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤ËÄã¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Á°Àî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃù¶âÀ¸³è¤ËºÆÆÍÆþ¡£½ç°Ì¤â£´°Ì¤«¤é£²°Ì¤Ø°ìµ¤¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£µÙÍÜÆü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢£±£¸Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤¬¸òÎ®ÀïºÇ½ªÀï¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¡£Á°Àî¤¬¸×¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ºå¿À£²°Ì¢ª£´°Ì¢ª£²°Ì¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì·èÄê¤Ï¡¾¡Î¨¢¾¡Íø¿ô¤Î½ç¡££±£µÆü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿ºå¿À¡Ê£³£°¾¡£³£°ÇÔ£´Ê¬¤±¡Ë¤È¾¡Íø¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¡Ê£³£±¾¡£³£±ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë¤¬Æ±¤¸¾¡Î¨£µ³ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Íø¿ô¤Çºå¿À¤¬²¼²ó¤ê¡¢£Ä£å£Î£Á¤è¤ê²¼°Ì¤Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¤¬¾¡Î¨¡¦£µ£°£¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á£²°Ì¤À¤Ã¤¿ºå¿À¤Ï°ìµ¤¤Ë£´°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ£±£¶Æü¤Ïºå¿À¤È£Ä£å£Î£Á¤¬¾¡Íø¡£½ç°Ì¤Ï¡¾¡Î¨Í¥Àè¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºå¿À¡Ê£³£±¾¡£³£°ÇÔ£´Ê¬¤±¡Ë¡á¡¦£µ£°£¸£±¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ê£³£²¾¡£³£±ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë¡á¡¦£µ£°£·£¹¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÌÓº¹¤Çºå¿À¤¬¾å°Ì¤Ë¡£°ú¤Ê¬¤±¤¿µð¿Í¤Ï£³£±¾¡£³£°ÇÔ£µÊ¬¤±¤Çºå¿À¤ÈÆ±¤¸¾¡ÇÔ¿ô¤È¤Ê¤ê¶¦¤Ë£²°Ì¤È¤Ê¤ë¡£