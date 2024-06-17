¡Ö¤¢¤Î¿ÍÆ©¤±¤Æ¤ë¡¢¡¢¡×¤Ï¤â¤¦Â´¶È¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥ï¥ó¥Ô¡×¤¬Í¥½¨¡ª
¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃå¤ë¤È¤¤Ë¡ÈÁÛÄê³°¤Î¡ÉÆ©¤±´¶¤ÏNG¡ª ¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥³ー¥Ç¤¬»ÄÇ°¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤ë¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥ï¥ó¥Ô¡×¡£¤¤Á¤ó¤È¥¤¥ó¥Êー¤òÃå¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤¢¤Î¿ÍÆ©¤±¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡×¤«¤éÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ëÈþ¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
Ä¹¤µ¤¬Áª¤Ù¤ëÆ©¤±ËÉ»ß¤Î¥¤¥ó¥Êー¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ò¤¶¾æ¡×\980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Ò¤¶¾æ¤Î¥¤¥ó¥Êー¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¡ØµÛ¿åÂ®´¥¡Ù¡Ø¹³¶ÝËÉ½¡Ù¡ØÀÅÅÅµ¤·Ú¸º¡Ù¤Î²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ªÉ³¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¡£
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\1,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢É¨¤¬±£¤ì¤ëÄ¹¤µ¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¤âÆ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ùー¥¸¥å¤Î3¿§Å¸³«¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥«¥éー¤ä¾æ´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹¤µ°ã¤¤¤ä¿§°ã¤¤¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¤ÎÃÍ²¼¤²¾ðÊó¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri