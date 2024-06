◆SEVENTEEN「Weverse Con」大トリ飾る

【モデルプレス=2024/06/17】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が16日、韓国の仁川永宗島(インチョン・ヨンジョンド)のインスパイアエンターテインメントリゾートにて開催された「2024 Weverse Con Festival(以下、Weverse Con Festival)」に出演した。2日間にわたって行われた同イベントの大トリを務めたSEVENTEENは、デニムを基調とした夏らしい衣装で登場。幕が上がって13人の姿が見えると会場からは歓声が巻き起こり、「God of Music」で祭りのようなステージが始まった。続く「Left & Right (Follow Con. ver)」では印象的な「右・左」に合わせた振りで観客も一緒に踊り、表情豊かな彼等のパフォーマンスで、ファンたちを笑顔にした。

◆SEVENTEEN、ユニットパフォーマンスも

◆「Weverse Con Festival」

「To you」は後ろの映像と合わせて大きな木の下にメンバーたちがいるように見える、絵本の1ページのような演出で美声を響かせ、そのまま「_WORLD」へ。続くMCではタイムではテンポの良い掛け合いで客席を笑わせ、横一列で「F*ck My Life」を披露した。その後は3ユニットに分かれたパフォーマンスへ。まずはSEUNGKWAN(スングァン)、WOOZI(ウジ)、JEONGHAN(ジョンハン)、JOSHUA(ジョシュア)、DK(ドギョム)からなるVOCAL TEAMが、階段のステージを使って「Cheers to Youth」を歌唱。THE 8(ディエイト)、DINO(ディノ)、JUN(ジュン)、HOSHI(ホシ)のPERFORMANCE TEAMは幻想的な映像をバックに「Spell」を見せ、WONWOO(ウォヌ)、S.COUPS(エスクプス)、MINGYU(ミンギュ)、VERNON(バーノン)のHIPHOP TEAMが「LALALI」で会場のテンションを高めた。「HOT」では観客が腕につけたライトで会場が真っ赤に染まり、大規模な特効演出でボルテージも最高潮に。迫力抜群のダンスやファンとのコール&レスポンスでインスパイアアリーナ全体が釘付けとなっていた。最後は4月29日に発売されたSEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」のタイトル曲で高難易度のダンスが話題を集めた「MAESTRO」で勢いそのまま終了。観客を飽きさせない多彩な魅力と大規模な演出、そして会場全体を巻き込んで盛り上げる13人のパフォーマンス力…まさに大トリにふさわしいステージとなっていた。「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンル、世代を超えた音楽の統合と新しいファン体験の場となることを目指し、HYBEが開催するファンのための音楽フェスティバル。従来のコンサートの概念を超え、グローバルスーパーファンプラットフォームであるWeverse(ウィバース)によるオン・オフライン体験はもちろん、多彩な付帯施設を含む屋内公演と屋外フェスティバルを網羅する新しい概念の公演となっている。16日には屋内の「Weverse Con」(18時〜)にSEVENTEENのほか、TWS(トゥアス)、JD1(ジェーディーワン)、PLAVE(プレイブ)、fromis_9(フロミスナイン)、J.Y. Park、ENHYPEN(エンハイプン)、屋外の「Weverse Park」(ひる〜夕方)にCHUU(チュウ)、JUST B(ジャストビー)、Billlie(ビリー)、ENHYPEN、imase、ソ・ウングァン&イム・ヒョンシク、キム・ジェジュンが出演。多彩なパフォーマンスで会場を熱狂の渦で包んだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】