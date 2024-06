【サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア】6月中旬 発売予定価格:1回300円サイズ:全高約28~38mm

タカラトミーアーツより、6月中旬より発売が開始されるガチャ「サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア」。こちらはサンリオキャラクターズと、トレンドにもなっているキラキラ風船を組み合わせたキュートなフィギュアたちを取り揃えたものだ。

ラインナップは全部で5種類。ハローキティとポムポムプリン、マイメロディにシナモロール、そしてクロミで、いずれもサンリオを代表するキャラクターばかりだ。一番大きなハローキティでもサイズは約38mmとかなり小ぶりになっており、机の上に置いておくインテリアとしてもオススメである。

写真左から、マイメロディ、シナモロール、ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ

「ハローキティ」

今年誕生から50周年を迎える、サンリオを代表するキャラクターのハローキティ。今回のガチャでは、ちょこんと座ったハローキティが、手に大きなハート型のバルーンを抱きしめた姿で再現されている。

コラボレーションなども多いハローキティだが、今回は比較的ベーシックな衣装に身を包んだ姿になっている。小ぶりなサイズながら完成度も高いため、ファンならばぜひとも手に入れておきたいアイテムといえるだろう

服は着ていても、しっぽはしっかり出ているところがかわいい!

小さくても作りは造形は完璧だ

今回の「サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア」では、それぞれのキャラクターがバルーンを握りしめているが、ハローキティが手に持っているピンク色のバルーンはキラキラとした質感や風船らしいシワのより方など、ディテールも素晴らしい。

こうして見ると、耳に付けているリボンはかなり大きいことがわかる

後ろから見てもハローキティらしさがバッチリ出ている

ハート型のバルーンもかわいらしい

「ポムポムプリン」

今回のガチャでは、ポムポムプリンが星形のバルーンを手に持って座っている様子が再現されている。顔はおなじみの表情で、ポムポムプリンの魅力が濃縮されたかのようなキュートな見た目に仕上げられている。

全体的なフォルムも丸っこくてかわいらしい

ニュートラルな表情だが、キャラクターの魅力が詰まっている

ポムポムプリンが手に持っているバルーンは、星形で金色のラメが入ったデザインだ。体の色が黄色ということもあるが、一見派手そうなアイテムでも不思議と違和感ない自然な形でなじんで見える。大きな体と比較して、バルーンが小さく見えるところもいいバランスだ。

体大きさと比較すると、バルーン自体はかなり小さく見える

背中から見ると、しっぽやお尻も確認できる!

金色のバルーンも派手すぎない印象だ

「マイメロディ」

マイメロディは、優しく微笑みながら手にはハート型のバルーンを握りしめて座っている様子が再現されている。頭部がやや大きめになっているため少しバランスを取るのが難しいが、自立して飾っておくこと自体は問題ない。

優しい表情が印象的なマイメロディ

誰からも愛されるキャラクターなのも頷ける

マイメロディが手にしているバルーンは、銀色に輝くハート型のスタイルだ。バルーンらしいしわの寄り方や、鈍く光る質感、光りの映り込み具合など見れば見るほどよく作り込まれているのがわかる。頬のあたりに当てながら手に持っている姿もキュートだ。

体のサイズと比較すると、バルーンは大きく見える

後頭部にはコピーライトが書かれている

鈍く光る銀色のバルーン

「シナモロール」

シナモロールは、自慢の大きな耳でバランスを取りながら、バルーンを手に座った姿が再現されている。「サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア」の中では最も小さい全高約28mmというサイズだが、存在感はピカイチだ。

ぺったりと座った姿もかわいらしく見える

表情と色合いが絶妙なバランスのシナモロール

シナモロールが手に持っているバルーンは、青くキラキラと光る星形のデザインのものだ。目や口の色と同系の青が採用されているということもあり、白い体との色のバランスも素晴らしい。実際にこんなクッションがあったら、ひとつ欲しくなりそうだ。

バルーンとしっぽ、そして耳でバランスが取られている

片耳が上がっているなど、絶妙なポーズが付けられている

バルーンの生地を縫い合わせたような見た目など、細かく作り混まれている

「クロミ」

クロミは、いつも通りのスタイルでありながらハート型のバルーンを抱きしめて座っている姿が再現されている。耳の形も片方が上がり、もう片方が垂れ下がっている形で表現されているなど、微妙なポーズが付けられているところも素晴らしい。

片側の耳は垂れ下がっている

悪役でありながら憎めないキュートな表情だ

クロミが持っているバルーンは、紫色のキラキラと輝くハート型のデザインが採用されている。クロミ自身は白と黒のツートンカラーがベースになっているが、ピンク色のドクロマークなどがアクセントとなっている。このバルーンの色合いも、クロミのカラーリングと合っている印象だ。

ぺったりと座っており、なかなか安定感がある

悪魔っぽいしっぽの形がかわいらしい

バルーンは紫色のキラキラとしたデザインだ

この「サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア」は、6月中旬から発売が開始される予定だ。サンリオキャラクターズのファンならば、どのキャラクターが当たっても嬉しくなるものばかりとなっている。カプセルトイコーナーで見かけたら、なくなる前に手に入れよう!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M