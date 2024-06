◆松田里奈、ファンへ感謝

【モデルプレス=2024/06/17】櫻坂46が15日・16日の2日間、東京ドームにて「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 Go on back? IN 東京ドーム」を開催。16日公演のアンコールでは、キャプテンを務める二期生・松田里奈が思いを語る場面があった。メンバーが様々な思いを語った後、最後にマイクを持った松田は「今色んなメンバーが言ってくれたことが本当にそうだなって思っていて…」と頷きつつ、「今日こうして東京ドームのステージに立てて、こんなたくさんのBuddies(櫻坂46ファンの愛称)の皆さんに私たちのライブを見ていただけたこと、見たいと思っていただけたことがすごく嬉しい」と思いを吐露。

「『見たい』と思ってくれてからも、チケットを応募してくださったりとか、『ここに来るまでどうやって行こうかな』とか、『その日までお仕事頑張ろう』とか、色んな思いを持って皆さんがここに集まってくださって。そして、配信を見てくださって」とファンの気持ちに寄り添い、「でも今日ここにいない、ここに行きたくても来れなかった方たちもいるだろうし、配信見れなかった方たちもいるかもしれないけど、私たちは今日ここにいなくても、そんなBuddiesの皆さんから、ここにいる皆さんから本当にたくさん力をいただいていて、本当にすごく支えられています」と溢れる感謝を伝えた。また、「櫻坂をまず好きになってくださって、櫻坂に出会ってくださったことが本当に嬉しい」と笑顔で語った松田は、「皆さんが私たちに出会ってくださったからには、絶対に皆さんのことを幸せにするので、是非これからも櫻坂46に着いて来てくださったら嬉しい」と呼び掛け。「せっかくアンコールをいただいたので、最後に1曲披露したいと思うんですけど、皆さん最後に披露させていただいてもよろしいですか?」と続け、会場から大きな拍手が起こると、松田は「ありがとうございます!」と満面の笑みを見せ、アンコール最後の楽曲『櫻坂の詩』の歌唱へと繋げた。櫻坂46として東京ドームのステージに立つのは、2022年11月8日・9日に開催した「2nd TOUR"As you know?"TOUR FINAL at 東京ドーム」以来2度目(欅坂46としては2019年9月18日・19日に実施)。三期生にとっては、初の東京ドーム公演となった。楽曲は各日全24曲、2日間で48曲を披露し、新曲「自業自得」はファンの前で初披露に。また、15日のアンコールでは、BACKSメンバーによる「BACKS LIVE!!」の開催を発表、16日のアンコールでは「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」(千葉県・ZOZOマリンスタジアム)の開催を発表した。(modelpress編集部)