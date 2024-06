◆山崎天、ファンへの思い語る

【モデルプレス=2024/06/17】櫻坂46が15日・16日の2日間、東京ドームにて「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 Go on back? IN 東京ドーム」を開催。アンコールでは、二期生の山崎天(※「崎」は正式には「たつさき」)が、Buddies(櫻坂46ファンの愛称)への思いを語った。8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」でセンターを務めた山崎は、改めて感想を求められると「こんなにも素敵な景色を見れるとは思っていなかったので、すごく嬉しい」とにっこり。会場や配信でライブを見ているBuddiesへ呼び掛けながら「ライブってBuddiesの皆さんからの愛を肌で感じられるすごくすごく貴重な機会なので、私はものすごく大好きなんですけど」と話し、「私たちが楽しむだけじゃなくて、やっぱりBuddiesの皆さんに『人生で1番良い日だった』って毎回言っていただけるようなライブを作っていきたいなって、いう風に思って今までツアーを回ってきました」と、感極まりながらこれまでの公演を振り返った。

◆山崎天「辛いときには私たちのことを思い出して」

◆櫻坂46、2度目の東京ドーム公演開催

◆山崎天コメント全文

また、「『センターだからプレッシャーとかどうですか?』みたいなのを聞かれることもすごく多い」と話した山崎は、「本当にメンバーのおかげで、私は全く、全く(笑)?プレッシャーを感じずに、良い意味でね(笑)、みんなとたくさん乗り越えてきたツアーで、最後にこの東京ドームでライブができたことがすごく嬉しい」と告白。「でも、まだまだ上があると思って私たちは活動している」と続け、「Buddiesの皆さんもその大きな大きな愛で私たちのことを応援して欲しいですし、一緒に色んな素敵な景色をこれからも見に行けたらいいなと思います!」と意気込んだ。さらに「まだまだ1人ひとりにお仕事だったり学校だったり、家事育児だったり、色んなことがあると思うんですけど、辛いときには私たちのことを思い出してもらって、少しでも気持ちが軽くなったら良いなと思いますし。私たちは完全にBuddiesの皆さんの味方なので、安心してこれからも私たちに着いて来てくれたら嬉しいなと思います」とファンへ優しくメッセージを伝える場面も。「メンバーみんな、Buddiesのこと大好きだよね?」と山崎が問いかけると、メンバーも口を揃えて「大好き!」と叫び、最後に山崎は「大好きで〜す!ありがとうね!」と笑顔で感謝を伝えていた。櫻坂46として東京ドームのステージに立つのは、2022年11月8日・9日に開催した「2nd TOUR“As you know?”TOUR FINAL at 東京ドーム」以来2度目(欅坂46としては2019年9月18日・19日に実施)。三期生にとっては、初の東京ドーム公演となった。楽曲は各日全24曲、2日間で48曲を披露し、新曲「自業自得」はファンの前で初披露に。また、15日のアンコールでは、BACKSメンバーによる「BACKS LIVE!!」の開催を発表、16日のアンコールでは「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」(千葉県・ZOZOマリンスタジアム)の開催を発表した。(modelpress編集部)こんなにも素敵な景色を見れるとは思っていなかったので、すごく嬉しいですし。こんなに大きな会場に隅から隅まで私たちに会いに来てくれるためだけに集まってくれたBuddiesのみんな、そして配信を見てくれているみんな。本当にライブってBuddiesの皆さんからの愛を肌で感じられるすごくすごく貴重な機会なので、私はものすごく大好きなんですけど、私たちが楽しむだけじゃなくて、やっぱりBuddiesの皆さんに「人生で1番良い日だった」って毎回言っていただけるようなライブを作っていきたいなって、いう風に思って今までツアーを回ってきました。「センターだからプレッシャーとかどうですか?」みたいなのを聞かれることもすごく多いけど、本当にメンバーのおかげで、私は全く、全く(笑)?プレッシャーを感じずに、良い意味でね(笑)、みんなとたくさん乗り越えてきたツアーで、最後にこの東京ドームでライブができたことがすごく嬉しいですし。でも、まだまだ上があると思って私たちは活動しているので、Buddiesの皆さんもその大きな大きな愛で私たちのことを応援して欲しいですし、一緒に色んな素敵な景色をこれからも見に行けたらいいなと思います!まだまだ1人ひとりにお仕事だったり学校だったり、家事育児だったり、色んなことがあると思うんですけど、辛いときには私たちのことを思い出してもらって、少しでも気持ちが軽くなったら良いなと思いますし。私たちは完全にBuddiesの皆さんの味方なので、安心してこれからも私たちに着いて来てくれたら嬉しいなと思います。メンバーみんな、Buddiesのこと大好きだよね?(メンバー:大好き!)大好きで〜す!ありがとうね!【Not Sponsored 記事】