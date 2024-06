◆小池美波、休養から復帰後初ライブ

【モデルプレス=2024/06/17】櫻坂46が15日・16日の2日間、東京ドームにて「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 Go on back? IN 東京ドーム」を開催。一期生・小池美波にとっては、休養から復帰後初のライブとなった。5月13日に休養から復帰することを発表し、6月26日リリースの9thシングル「自業自得」より活動を再開する一期生・小池。復帰後初のステージにあたり、オープニングのMCでは、キャプテンを務める二期生・松田里奈が「小池美波さんが帰ってきました!」と報告。「東京ドームのステージにメンバー全員で立てることが、本当にすごく嬉しく思っています。本日はこの全員で、皆さんに全力でお届けするので、よろしくお願いします」と挨拶した。

◆櫻坂46、2度目の東京ドーム公演開催

心境を聞かれた小池は「今本当にすごくすごく元気なんですけど、まだちょっとできないこととか、ゆっくりゆっくりな部分がある」と話し、「またそれはゆっくり、自分でも今までの日常を取り戻せるように頑張ろうと思う」とコメント。「皆さんもきっと、普通のことがたまにできなくなってしまうこととかもあると思うんですけど、一緒に頑張っていけたらいいなと思います」と続け、「よろしくお願いします」と笑顔で呼び掛けた。櫻坂46として東京ドームのステージに立つのは、2022年11月8日・9日に開催した「2nd TOUR“As you know?”TOUR FINAL at 東京ドーム」以来2度目(欅坂46としては2019年9月18日・19日に実施)。三期生にとっては、初の東京ドーム公演となった。楽曲は各日全24曲、2日間で48曲を披露し、新曲「自業自得」はファンの前で初披露に。また、15日のアンコールでは、BACKSメンバーによる「BACKS LIVE!!」の開催を発表、16日のアンコールでは「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」(千葉県・ZOZOマリンスタジアム)の開催を発表した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】