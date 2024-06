【EZ-035 ライトニングサイクス マーキングプラスVer.】6月17日 再販価格:6,380円【RZ-010 プテラスボマー マーキングプラスVer.】6月17日 再販価格:5,280円

コトブキヤは、プラモデル「EZ-035 ライトニングサイクス マーキングプラスVer.」及び「RZ-010 プテラスボマー マーキングプラスVer.」再生産分を6月17日に発売する。価格は「EZ-035 ライトニングサイクス」が6,380円で、「RZ-010 プテラスボマー」が5,280円。

帝国の高速戦闘用ゾイド「ライトニングサイクス」と共和国空軍の主力戦闘爆撃ゾイド「プテラスボマー」のマーキングプラスVer.が再び登場する。

「EZ-035 ライトニングサイクス マーキングプラスVer.」

頭部コックピットのハッチの開閉や「HMMゾイド」オリジナル武装「マイクロミサイルポッド」と胴体下部「2連衝撃砲」を差し替えなしで展開可能なギミックを搭載。

背面「パルスレーザーライフル」は縦・横方向へスイングが可能となっており、「ストライクレーザークロー」も展開が可能。さらに爪先を開いた演出型のパーツも付属し差し替えることができる。

「RZ-010 プテラスボマー マーキングプラスVer.」

飛行型ゾイド最大の特徴である「翼」はフレキシブルに可動し、パーツ差し替えでノーマル状態の「プテラス」も再現可能。頭部コックピットのキャノピーは開閉し、付属の一般パイロットフィギュアを搭乗させることができる。

ボーナスパーツとして頭部コックピットのクリアーパーツはクリアーオレンジに加え、無色クリアー成型のものが追加。新規デカールとして、各種エンブレムやコーションマークが豊富に盛り込まれており、貼り付けることで精密に仕上げることが可能となっている。

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.

※発売日は流通により前後する場合があります。