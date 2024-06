櫻坂46が16日、東京ドームで『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』day2を開催。きのう15日のday1とあわせて11万人を動員した。今回は、海外へのファンに向けた席や、急きょ販売したステージバック席なども含めて全席完売となった。櫻坂46が東京ドームのステージに立つのは、2022年11月8日・9日の『2nd TOUR“As you know?”TOUR FINAL at 東京ドーム』以来2度目(欅坂46としては2019年9月18日・19日に実施)。櫻坂46三期生はオーディション後の研修生としてライブを見学しており、初めて東京ドームのステージに立った。

休養していた一期生・小池美波は5月より活動復帰。今年2月に開催した『小林由依卒業コンサート』のアンコールに急遽出演して以来、本公演が復帰後初ライブとなった。『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 Go on back?』のアリーナ編は3月に終了し、アリーナ編の本編最後の曲は「何歳の頃に戻りたいのか」だったが、本公演は「何歳の頃に戻りたいのか」を1曲目にしてスタート。そして本編の最後には、三期生の山下瞳月がセンターを務める最新9thシングル「自業自得」(26日発売)を、きのう15日の公演で初披露した。また、きのう15日に開催されたday1のアンコールでは、BACKSメンバーによる『BACKS LIVE!!』(8月23〜25日/千葉県・幕張イベントホール)の開催を発表。きょう16日には『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』(11月23・24日/千葉県・ZOZOマリンスタジアム)の開催が発表された。今回のライブを振り返った森田ひかるは「東京ドームで、2年前より少しは成長できた姿をお見せできたと思います。これもいつも応援してくださってる皆さんのおかげなので、改めてBuddies(櫻坂46のファン)になってくれてありがとうございます。これからも支え合いながら歩いていけたらなと思います」と伝えた。そしてアリーナツアー編から座長を務めてきた山崎天(崎=たつさき)は「こんなにもすてきな景色を見れると思っていなかったので、すごくうれしいです。私たちが楽しむだけじゃなくて、 やっぱりBuddiesの皆さんに人生で1番いい日だったと、毎回言っていただけるようなライブを作っていきたいと思って、今までツアーを回ってきました。最後に東京ドームでライブができたことがすごくうれしいですし、一緒にいろんな素敵な景色をこれからも見に行けたらいいなと思っています。安心してこれからも私たちについてきてください!」と思いをぶつけていた。■『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-』セットリストOvertureM1.何歳の頃に戻りたいのか?M2.泣かせて Hold me tight!M3.恋が絶滅する日M4.摩擦係数M5.Nobody’s faultM6.CoolM7.Dead endM8.桜月M9.流れ弾M10.何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろうM11.恋は向いてないM12.真夏に何か起きるのかしらM13.心の影絵M14.油を注せ!M15.静寂の暴力M16.マンホールの蓋の上M17.BANM18.承認欲求M19.Start over!M20.自業自得EN1.Anthem time&ドローン旋回中EN2.BuddiesEN3.櫻坂の詩