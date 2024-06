櫻坂46が15・16日に、東京ドームで『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』を開催した。2023年10月から休養し、今年5月から活動を再開した小池美波は、今回が復帰後初ライブとなった。昨年12月には「パニック障害」を抱えていることを公表していた小池。今年2月に開催した『小林由依卒業コンサート』のアンコールに急遽出演して以来、本公演でライブにも復帰した。

小池は、ライブ4曲目となる「摩擦係数」でメインステージ上部から姿を現してメンバーと合流。そのままキレキレのソロダンスを披露すると、ファンからは大きな歓声が起こった。その後のMCではキャプテンの松田里奈が「小池美波さんが帰ってきました!」と小池をあたたかく迎える。小池は「すごく元気なんですけど、まだできないこととか、ゆっくりな部分があるので、今までの日常を取り戻せるようにしていきたいです。皆さんも普通のことができなくなってしまうことがあると思うんですけど、一緒に頑張っていきたいと思います」と現状を説明したうえで、復帰をファンに伝えていた。