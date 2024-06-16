[6.16 EURO2024グループリーグ第1節](フォルクスパルクシュタディオン)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ポーランド]

先発

GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 バルトシュ サラモン

DF 5 ヤン・ベドナレク

DF 14 ヤクブ・キビオル

MF 10 ピオトル・ジエリンスキ

MF 13 T. Romanczuk

MF 19 プジェミスワフ フランコフスキ

MF 21 ニコラ・ザレフスキ

FW 16 アダム ブクサ

FW 20 セバスティアン シマンスキ

FW 26 カツペル・ウルバンスキ

控え

GK 12 ウカシュ・スコルプスキ

GK 22 マルシン ブウカ

DF 3 パベル・ダビドビチ

DF 4 セバスティアン・バルキエビチ

DF 15 ティモテウシュ・プハチ

DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ

MF 6 J. Piotrowski

MF 8 ヤクブ・モデル

MF 11 カミル・グロシツキ

MF 17 ダミアン シマンスキ

MF 24 B. Slisz

FW 7 カロル・シュビデルスキ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 23 クシシュトフ・ピョンテク

FW 25 ミハウ スコラシュ

監督

Michał Rafał Probierz

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 ナタン・アケ

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 11 コーディ・ガクポ

MF 14 T. Reijnders

MF 16 J. Veerman

MF 24 イェルディ・スハウテン

FW 10 メンフィス・デパイ

控え

GK 13 ジュスティン バイロー

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 L. Geertruida

DF 3 マタイス・デ・リフト

DF 12 ジェレミー・フリンポン

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 17 デイリー・ブリント

DF 20 イアン・マートセン

MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム

MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 18 ドニエル・マーレン

FW 21 ジョシュア・ザークツィー

FW 25 ステーフェン・ベルフワイン

監督

ロナルド・クーマン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります