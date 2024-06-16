ポーランドvsオランダ スタメン発表
[6.16 EURO2024グループリーグ第1節](フォルクスパルクシュタディオン)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ポーランド]
先発
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 バルトシュ サラモン
DF 5 ヤン・ベドナレク
DF 14 ヤクブ・キビオル
MF 10 ピオトル・ジエリンスキ
MF 13 T. Romanczuk
MF 19 プジェミスワフ フランコフスキ
MF 21 ニコラ・ザレフスキ
FW 16 アダム ブクサ
FW 20 セバスティアン シマンスキ
FW 26 カツペル・ウルバンスキ
控え
GK 12 ウカシュ・スコルプスキ
GK 22 マルシン ブウカ
DF 3 パベル・ダビドビチ
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 15 ティモテウシュ・プハチ
DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ
MF 6 J. Piotrowski
MF 8 ヤクブ・モデル
MF 11 カミル・グロシツキ
MF 17 ダミアン シマンスキ
MF 24 B. Slisz
FW 7 カロル・シュビデルスキ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 23 クシシュトフ・ピョンテク
FW 25 ミハウ スコラシュ
監督
Michał Rafał Probierz
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 14 T. Reijnders
MF 16 J. Veerman
MF 24 イェルディ・スハウテン
FW 10 メンフィス・デパイ
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 L. Geertruida
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 12 ジェレミー・フリンポン
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 18 ドニエル・マーレン
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
※22:00開始
<出場メンバー>
[ポーランド]
先発
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 バルトシュ サラモン
DF 5 ヤン・ベドナレク
DF 14 ヤクブ・キビオル
MF 10 ピオトル・ジエリンスキ
MF 13 T. Romanczuk
MF 19 プジェミスワフ フランコフスキ
MF 21 ニコラ・ザレフスキ
FW 16 アダム ブクサ
FW 26 カツペル・ウルバンスキ
控え
GK 12 ウカシュ・スコルプスキ
GK 22 マルシン ブウカ
DF 3 パベル・ダビドビチ
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 15 ティモテウシュ・プハチ
DF 18 バルトシュ・ベレシンスキ
MF 6 J. Piotrowski
MF 8 ヤクブ・モデル
MF 11 カミル・グロシツキ
MF 17 ダミアン シマンスキ
MF 24 B. Slisz
FW 7 カロル・シュビデルスキ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 23 クシシュトフ・ピョンテク
FW 25 ミハウ スコラシュ
監督
Michał Rafał Probierz
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 14 T. Reijnders
MF 16 J. Veerman
MF 24 イェルディ・スハウテン
FW 10 メンフィス・デパイ
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 L. Geertruida
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 12 ジェレミー・フリンポン
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 18 ドニエル・マーレン
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります