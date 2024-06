愛くるしい飼い犬にキスを迫って“拒否”された経験、あなたにはありますか? YouTubeチャンネル「Patriot1RAM」では、キスから逃げようとするシベリアンハスキーの様子が配信され、動画のコメント欄には「犬の反応に笑いが止まらなかった」「息子さんがかわいそうだけど面白い!」の声が続出しました。

3回ほどの攻防の末…

注目を集めたのは「Siberian Husky, Tala, Does not Want a Kiss」という動画。映し出されるのは、リラックスした様子で女性と添い寝しているシベリアンハスキー。すると、その息子さんと思われる青年がキスをしようと近づきます。しかし、ハスキーの口元まで彼の口がやってくると、首を動かしてキスを見事に回避。

これを機に、「どうしてもキスをしたい息子」と「キスは嫌なワンちゃん」との間で静かな攻防が繰り広げられます。顔を背けるだけでなく、身をよじって避けようとするなど、最初のうちはワンちゃんが優勢な展開に。しかし3回ほどの攻防の末、とうとう横顔にキスされてしまいました。

するとワンちゃんは、ギロリと彼をにらみつけ、歯をむき出しにして猛抗議を開始。それでも、隣のママがなだめているからなのか我慢することにしたようです。

その後も、何度も鼻周辺にキスをされてしまうワンちゃん。その度に歯をむき出して怒り「もうキスしないで!」とアピールしますが、キスの間に頭をなでられると「これくらいはいいか」と無表情で受け入れていました。しかし、その直後にキスをされるとまたも怒りの表情に早変わり。

これを見ていたママが、ワンちゃんを抱き寄せてキスを繰り出します。さぞかし怒るだろう…と思いきや、ペロペロと舌を見せてまんざらでもない表情に。これには、見ていた息子さんも思わず笑ってしまい……という展開です。

この結末に、動画の視聴者からは「ママのキスは特別なんだね」「ママとの最後のキスがかわいい」などのコメントが。息子さんとワンちゃんによる、かわいくほほ笑ましい攻防戦の一幕を、動画でぜひチェックしてみてください。