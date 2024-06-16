¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡Û¿¹³î¹Ô¤ÏÍ¥¾¡Àï£·Ãå¡Ö»îÁö¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Ï£±£¶Æü¤ÎºÇ½ªÆü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃíÌÜ¤Î¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£·ÃåÂçÇÔ¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎÉüµ¢¸å½éÍ¥¾¡¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£°£È¤«¤é²÷¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿ÃæÂ¼Í§ÏÂ¡Ê£³£´¡áÉÍ¾¾¡Ë¡£º£Ç¯½é¤Ç¡¢ÄÌ»»£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ±¥Ï¥ó¤Îº´Æ£ËàÌï¡Ê£³£²¡áÀî¸ý¡Ë¤ËÃ¡¤«¤ì¡¢½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»îÁö¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ä¤Á¤ã¤ó¤è¤êÀè¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼êÁ°¤«¤é³ê¤ë¤«¤éÁ´Á³¥À¥á¡Ä¡×¡£
¡¡£³ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾£³¼þ¤Þ¤Ç¡£ÃæÂ¼²í¿Í¤Ë¤µ¤Ð¤«¤ì¤¿£´¼þ£³³Ñ°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¡¢¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ä¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¼¡Àá¤ÎÉÍ¾¾£Ç£²¡Ê£¶·î£±£¹¡Á£²£³Æü¡Ë¤Ï¥Ç¥¤³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤¿³ê¤ê¤È¤ÎÀï¤¤¤«¤Ê¡£ÉÍ¾¾¤Ï¡Ê¥¤¥ó¤·¤«¸ú¤«¤º¡Ë±«¤â¶ì¼ê¤À¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯Å±¼ýºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£