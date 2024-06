弱冠20歳の傑物MFが母国を欧州初制覇に導く/ジュード・ベリンガム(イングランド代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■イングランド代表出場回数:4大会連続11回目最高成績:準優勝(2021)ユーロ2020結果:準優勝

予選結果:グループC・1位監督:ガレス・サウスゲイト◆注目選手MFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)2003年6月29日(20歳)弱冠20歳ながら既に風格を漂わせるスリーライオンズの傑物MF。加入1年目のレアル・マドリーで中軸として活躍し、チャンピオンズリーグとラ・リーガを制覇した希代のMFであるベリンガムは、フィル・フォーデン、ブカヨ・サカ、コール・パーマーら、それぞれのメガクラブで主軸として活躍する新進気鋭の面々と共に黄金の2列目を形成する。守備面で不安のある今大会のイングランドだけに攻撃面で相手を上回っていきたい中、レアル・マドリーで得点力を大幅に開花させたベリンガムの存在は頼もしい限り。絶対的ストライカーのハリー・ケインと共に攻撃面でイングランドを牽引し、前回大会は惜しくも準優勝に終わったサッカーの母国イングランドに、欧州初制覇の偉業を届けられるかに注目だ。◆試合日程6月16日(日)《28:00》【C】セルビア代表 vs イングランド代表6月20日(木)《25:00》【C】デンマーク代表 vs イングランド代表6月25日(火)《28:00》【C】イングランド代表 vs スロベニア代表◆招集メンバーGK1.ジョーダン・ピックフォード(エバートン)13.アーロン・ラムズデール(アーセナル)23.ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)DF2.カイル・ウォーカー(マンチェスター・シティ)3.ルーク・ショー(マンチェスター・ユナイテッド)5.ジョン・ストーンズ(マンチェスター・シティ)6.マーク・グエイ(クリスタル・パレス)12.キーラン・トリッピアー(ニューカッスル)14.エズリ・コンサ(アストン・ビラ)15.ルイス・ダンク(ブライトン&ホーヴ・アルビオン)22.ジョー・ゴメス(リバプール)MF4.デクラン・ライス(アーセナル)8.トレント・アレクサンダー=アーノルド(リバプール)10.ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/スペイン)16.コナー・ギャラガー(チェルシー)25.アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)26.コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド)FW7.ブカヨ・サカ(アーセナル)9.ハリー・ケイン(バイエルン/ドイツ)11.フィル・フォーデン(マンチェスター・シティ)17.イヴァン・トニー(ブレントフォード)18.アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)19.オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)20.ジャロッド・ボーウェン(ウェストハム)21.エベレチ・エゼ(クリスタル・パレス)24.コール・パーマー(チェルシー)