■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞



8月24日(土) 東京・Zepp Hanedaopen16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)▼出演 ※順不同MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ /Sakura Session〜君がくれたもの〜 [Sakura (gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE (MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel)] /SlipKnot三郷 [架神(DEXCORE), ミヤ(MUCC), SAKI, Masa (NOCTURNAL BLOODLUST), Allen (MUCC Support), SORA (DEZERT), Bikky (CHAQLA.), Sacchan(DEZERT)] /[kei] / HIROTO (Alice Nine.) / Shou (Verde/,Alice Nine.) / 架神(DEXCORE) / 昴(Royz) / 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) / and more…※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中▼チケット・1Fスタンディング：8,000円(税込)・2F指定席：10,000円(税込)※未就学児童入場不可※営利目的の転売禁止※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。【ファミリーマート先行予約】受付期間：6月12日(水)12:00〜6月18日(火)23:00https://eplus.jp/20240824spz/※イープラスにてスマチケWEB抽選受付※1Fスタンディングのみ※1人4枚まで（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999