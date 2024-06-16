DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞、セッション第二弾発表にSlipKnot三郷
伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合となる＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催される。そのセッションバンド第二弾として“SlipKnot三郷”の出演が決定、8名の参加アーティストが発表となった。
◆＜SUMMER PARTY ZOO 2024＞ 画像
SlipKnot三郷参加メンバーは、架神(Vo / DEXCORE)、ミヤ(G / MUCC)、SAKI (G)、Masa (B / NOCTURNAL BLOODLUST)、Allen (Dr / MUCC Support)、SORA (Per / DEZERT)、Bikky (Per / CHAQLA.)、Sacchan(MacBook Pro / DEZERT)の8アーティストだ。
チケットのファミリーマート先行予約受付は6月18日(火)23:00まで。
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
▼出演 ※順不同
MUCC / AKi / DEZERT / Kenにまつわるエトセトラ /
Sakura Session〜君がくれたもの〜 [Sakura (gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE (MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel)] /
SlipKnot三郷 [架神(DEXCORE), ミヤ(MUCC), SAKI, Masa (NOCTURNAL BLOODLUST), Allen (MUCC Support), SORA (DEZERT), Bikky (CHAQLA.), Sacchan(DEZERT)] /
[kei] / HIROTO (Alice Nine.) / Shou (Verde/,Alice Nine.) / 架神(DEXCORE) / 昴(Royz) / 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) / and more…
※まだまだ猛獣達が夏祭り準備中
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
【ファミリーマート先行予約】
受付期間：6月12日(水)12:00〜6月18日(火)23:00
https://eplus.jp/20240824spz/
※イープラスにてスマチケWEB抽選受付
※1Fスタンディングのみ
※1人4枚まで
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
関連リンク
◆M.A.D オフィシャルX
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◆AKi オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルサイト