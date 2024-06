アイドルグループ・櫻坂46が16日、東京ドームで行われた『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』の2日目で、11月23日・24日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで4周年記念ライブ『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催することを発表した。櫻坂46は昨年11月、ZOZOマリンスタジアムでライブを開催。櫻坂46名義での1stシングル「Nobody’s fault』をはじめ「Start over!」「承認欲求」など、人気楽曲を披露し、会場史上最大動員数を記録した。

櫻坂46は、2024年に入り8thシングルをリリース、春には全国4都市8公演の全国アリーナツアーを敢行。追加公演となる東京ドーム2DAYSも見切れ席・ステージバック席を含め全席ソールドアウトとなり、2日間で11万人を動員した。また、6月26日には9thシングル「自業自得」を発売。タイトル曲のストリーミングが各ランキングにランクインしており、発売前に盛り上がりを見せている。