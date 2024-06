ビアンコネロで復調の主砲が6大会ぶり出場のバルカンの雄を高みに導く/ドゥシャン・ヴラホビッチ(セルビア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■セルビア代表出場回数:6大会ぶり6回目最高成績:準優勝(1960、1968)ユーロ2020結果:予選敗退

予選結果:グループG・2位監督:ドラガン・ストイコビッチ◆注目選手FWドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス)2000年1月28日(24歳)昨季の不振により自身の立場が怪しくなっていた中、今季のセリエAで16ゴールを挙げ見事復調を遂げたユベントスのエースストライカー。アレクサンダル・ミトロビッチと成すツインタワーは対戦相手からすれば脅威そのもの。彼らストライカーをセルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ、ドゥシャン・タディッチ、フィリップ・コスティッチらチャンスメーカーが生かせるかがストイコビッチ監督率いるバルカンの雄が高みに至れるかの鍵を握る。ユベントスでは戦術上、前線で孤立を強いられることが多かった中、それをものともせず個人能力でゴールに結び付けていたヴラホビッチ。直前の親善試合を見る限り、セルビア代表も守備ベースの戦いが主になることが予想されるが、少ない好機をユベントスでのプレー同様モノにできるか。復調した主砲のゴールに期待が懸かる。◆試合日程6月16日(日)《28:00》【C】セルビア代表 vs イングランド代表6月20日(木)《22:00》【C】スロベニア代表 vs セルビア代表6月25日(火)《28:00》【C】デンマーク代表 vs セルビア代表◆招集メンバーGK1.プレドラグ・ライコビッチ(マジョルカ/スペイン)12.ジョルジェ・ペトロビッチ(チェルシー/イングランド)23.ヴァンヤ・ミリンコビッチ=サビッチ(トリノ/イタリア)DF2.ストラヒニャ・パヴロビッチ(ザルツブルク/オーストリア)3.ネマニャ・ストイッチ(TSC)4.二コラ・ミレンコビッチ(フィオレンティーナ/イタリア)13.ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)15.スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)24.ウロシュ・スパイッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)MF5.ネマニャ・マクシモビッチ(ヘタフェ/スペイン)6.ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)10.ドゥシャン・タディッチ(フェネルバフチェ/トルコ)11.フィリップ・コスティッチ(ユベントス/イタリア)14.アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOKテッサロニキ/ギリシャ)16.スルジャン・ミヤイロビッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)17.イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)19.ラザール・サマルジッチ(ウディネーゼ/イタリア)20.セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)21.ミヤト・ガチノビッチ(AEKアテネ/ギリシャ)22.サシャ・ルキッチ(フルアム/イングランド)25.フィリップ・ムラデノビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)26.ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)FW7.ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)8.ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)9.アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)18.ペタル・ラトコフ(ザルツブルク/オーストリア)