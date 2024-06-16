千葉県や東京都、神奈川県で再び震度2 千葉県北西部震源の地震 津波の心配なし 静岡県でも震度1【地震情報】
6月16日午後7時35分ごろ、東京都や千葉県、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
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静岡県では、東伊豆町で震度1を観測しています。
【各地の震度詳細】■震度2 ＜千葉県＞ 市川市 鎌ケ谷市
＜東京都＞墨田区 渋谷区 小平市
＜神奈川県＞横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区 横浜緑区 横浜瀬谷区
■震度1＜千葉県＞ 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 船橋市 野田市 習志野市 柏市 八千代市 我孫子市 浦安市 白井市 栄町 東金市 山武市 長南町 君津市
＜東京都＞千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 中野区 杉並区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 調布市 町田市 小金井市 日野市 国分寺市 狛江市 東大和市 西東京市 青梅市
＜神奈川県＞横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区 横浜青葉区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区 平塚市 茅ヶ崎市 大和市 相模原緑区 相模原中央区 相模原南区 厚木市 箱根町 湯河原町 愛川町 清川村
＜茨城県＞水戸市 笠間市 小美玉市 土浦市 石岡市 龍ケ崎市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 筑西市 坂東市 稲敷市 桜川市 つくばみらい市
＜栃木県＞宇都宮市 栃木市 真岡市 下野市 壬生町
＜群馬県＞千代田町 邑楽町
＜埼玉県＞熊谷市 加須市 東松山市 鴻巣市 久喜市 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川口市 所沢市 春日部市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 伊奈町 埼玉三芳町
川島町 宮代町
＜山梨県＞富士河口湖町
＜静岡県＞東伊豆町