飛躍の最中で迎える初の大舞台/ラスムス・ホイルンド(デンマーク代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■デンマーク代表出場回数:2大会連続10回目最高成績:優勝(1992)ユーロ2020結果:ベスト4

予選結果:グループH・1位監督:カスパー・ヒュルマンド◆注目選手FWラスムス・ホイルンド(マンチェスター・ユナイテッド)2003年2月4日(21歳)クリスティアン・エリクセンがピッチ上で心肺停止に陥った衝撃の前回大会、逆境の中でベスト4を経験したシモン・ケアーやカスパー・シュマイケル、ユスフ・ポウルセンらベテラン勢が今大会も名を連ねるデンマーク。そんな中にあって21歳のホイルンドはデンマークに新風を与える存在だ。アタランタで結果を残し昨夏移籍したマンチェスター・ユナイテッドで序盤こそゴールが奪えず苦戦するも、最終的にプレミアリーグで10ゴールを記録。プレッシャーのかかるメガクラブで結果を残せた自信は、今大会に向けて大きな後押しとなりそうだ。飛躍の最中にあるダニッシュダイナマイトのストライカーが、国際大会における自身初の大舞台で輝きを放ち、前回大会を上回るベスト4以上の結果をもたらすことができるかに注目だ。◆試合日程6月16日(日)《25:00》【C】スロベニア代表 vs デンマーク代表6月20日(木)《25:00》【C】デンマーク代表 vs イングランド代表6月25日(火)《28:00》【C】デンマーク代表 vs セルビア代表◆招集メンバーGK1.カスパー・シュマイケル(アンデルレヒト/バルギー)16.マッズ・ヘルマンセン(レスター・シティ/イングランド)22.フレデリク・レノウ(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)DF2.ヨアキム・アンデルセン(クリスタル・パレス/イングランド)3.ヤニク・ヴェステルゴーア(レスター・シティ/イングランド)4.シモン・ケアー(ミラン/イタリア)5.ヨアキム・メーレ(ヴォルフスブルク/ドイツ)6.アンドレアス・クリステンセン(バルセロナ/スペイン)13.ザンカ(コペンハーゲン)17.ビクトル・クリスティアンセン(ボローニャ/イタリア)18.アレクサンダー・バー(ベンフィカ/ポルトガル)25.ラスムス・クリステンセン(ローマ/イタリア)MF7.マティアス・イェンセン(ブレントフォード/イングランド)8.トーマス・デラネイ(アンデルレヒト/ベルギー)10.クリスティアン・エリクセン(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)14.ミッケル・ダムスゴーア(ブレントフォード/イングランド)15.クリスティアン・ノアゴーア(ブレントフォード/イングランド)21.モルテン・ヒュルマンド(スポルティングCP/ポルトガル)23.ピエール=エミール・ホイビュア(トッテナム/イングランド)FW9.ラスムス・ホイルンド(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)11.アンドレアス・スコフ・オルセン(クラブ・ブルージュ/ベルギー)12.カスパー・ドルベリ(アンデルレヒト/ベルギー)19.ヨナス・ヴィンド(ヴォルフスブルク/ドイツ)20.ユスフ・ポウルセン(RBライプツィヒ/ドイツ)24.アンドレス・ドレイヤー(アンデルレヒト/ベルギー)26.ヤコブ・ブルーン・ラーセン(バーンリー/イングランド)