16日午後7時35分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の市川市と鎌ケ谷市、東京都の東京墨田区と東京渋谷区、それに小平市、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜中区、横浜緑区、それに横浜瀬谷区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

市川市 鎌ケ谷市



□東京都

東京墨田区 東京渋谷区 小平市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜緑区 横浜瀬谷区

■震度1

□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

船橋市 野田市 習志野市

柏市 八千代市 我孫子市

浦安市 白井市 栄町

東金市 山武市 長南町

君津市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

調布市 町田市 小金井市

日野市 国分寺市 狛江市

東大和市 西東京市 青梅市



□神奈川県

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区

横浜青葉区 川崎川崎区 川崎中原区

川崎宮前区 平塚市 茅ヶ崎市

大和市 相模原緑区 相模原中央区

相模原南区 厚木市 箱根町

湯河原町 愛川町 清川村



□茨城県

水戸市 笠間市 小美玉市

土浦市 石岡市 龍ケ崎市

取手市 牛久市 つくば市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 桜川市 つくばみらい市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 真岡市

下野市 壬生町



□群馬県

千代田町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 加須市 東松山市

鴻巣市 久喜市 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 所沢市

春日部市 狭山市 上尾市

草加市 越谷市 蕨市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

幸手市 吉川市 白岡市

伊奈町 埼玉三芳町 川島町

宮代町



□山梨県

富士河口湖町



□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。